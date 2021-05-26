Сульшер: «В финале может случиться все, что угодно»

Оле-Гуннар Сульшер / Фото - The Guardian

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Вильярреала». Слова норвежского специалиста передает пресс-служба UEFA.

У меня достаточно уверенности. Я заметил, что внутри игроков что-то растет. Они становятся все более стойкими к неудачам. Я уверен, что как команда мы готовы к этому.

Всегда сложно оставлять игроков вне состава. Финал – награда за все, что ты делал по ходу сезона. Если мне надо выбрать кого-то из двух футболистов на одну позицию, в конце сезона все решает их текущее состояние. Проведем последнюю тренировку и сформируем команду на матч.

Каждый игрок, который выходит в финал, ждет победы и испытывает давление. Мы планируем выиграть, рассчитываем на победу, но я уверен, что Унаи со своими игроками чувствуют то же самое. Путь был долгим. В финале шансы всегда 50 на 50. Может случиться все, что угодно. Но я уверен, что мы готовы.

Готовились к игре так же, как и обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», то важен абсолютно каждый матч.

У нас пять побед в Европе. Мы дважды проиграли «Барселоне». Для нас это очень большие матчи. Это может быть шагом в большое будущее. Мы перестроили за последние несколько лет команду, и я надеюсь, что это начало чего-то большего. Когда игроки приходят в «Манчестер Юнайтед», то делают это, чтобы побеждать.

Это лучший клуб мира. В этом вся прелесть «Манчестер Юнайтед», но это также сопряжено с постоянным давлением. И футболисты к этому всему готовы. Они бы не оказались в клубе, если бы не были топ-игроками.