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Суркис: «Такие ребята, как Беседин – золотой фонд «Динамо» и украинского футбола»

Президент «Динамо» лестно отозвался об игроке своего клуба


Футбол Евро-2020
18:44
Суркис: «Такие ребята, как Беседин – золотой фонд «Динамо» и украинского футбола»
Игорь Суркис / Фото - dynamo.kiev.ua
Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью официальному сайту киевского клуба поделился мнением относительно травмы Артема Беседина в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция (2:1 доп. время).

«Как и вся страна, я с особым волнением следил вчера за перипетиями событий в сложнейшей игре 1/8 финала Евро-2020, в которой наша команда вырвала поистине историческую победу. В такой вечер мне, как и любому болельщику сборной Украины, хотелось светиться от счастья и радоваться успеху в том числе и большой группы воспитанников «Динамо». Однако злосчастный эпизод с травмой Беседина затмил эти переживания, он до сих пор не выходит у меня из головы.! Лишь то, с каким мужеством Артем встретил очередной удар футбольной судьбы, как он держал себя, покидая газон, отчасти смягчило те первые, жуткие впечатления».


«Да, ценой своего здоровья наш нападающий добыл решающее преимущество над соперником. И я признателен всем футболистам и тренерам сборной, отметившим поистине героический вклад Артема в эту победу. Что же касается последствий… Увы, чуда не произошло. Повреждение оказалось тяжелым и требующим длительного срока восстановления. Но, повторюсь, я знаю Беседина не только как настоящего, не жалеющего себя спортсмена, но и как чрезвычайно сильного человека. Знаю, как ждал он, с какой отдачей готовился к сезону, к финальному турниру Евро-2020. Уверен, что и на сей раз, снова оказавшись без любимого дела, вне футбольного поля, Артем сделает все, чтобы как можно быстрее вернуться. В свою очередь и футбольный клуб «Динамо» сделает все необходимое для этого. Беседин – один из лидеров нашей команды, такие ребята – это золотой фонд «Динамо» и украинского футбола. Артем, ты – не один. Мы все – тренеры и партнеры, персонал клуба и болельщики – будем ждать твоего возвращения в строй. Ждать столько, сколько потребуется. Не сомневайся, впереди у тебя новые турниры и победы».


Четвертьфинальный матч против сборной Англии состоится 3 июля. Начало – в 22.00.

Напомним, известны все пары 1/4 финала Евро-2020.
Владимир Кириченко
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Теги

Игорь Суркис Динамо Киев Артем Беседин Швеция – Украина

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