«Эвертон» заплатит за Миколенко больше 20 миллионов евро
Тактично ушел от вопроса, но и не опроверг. У Бенитеса спросили о Миколенко
«Эвертон» в ближайшее время планирует подписать украинца
11:39
Рафаэль Бенитес / Фото: Getty Images
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес после матча с «Челси» (1:1) в 17-м туре АПЛ ответил журналистам на вопрос о возможном подписании Виталия Миколенко. Слова специалиста приводит Liverpool Echo.
«Сейчас не могу сказать много об этом, потому что был сфокусирован на матче с «Челси».
Сейчас нужно насладиться этим результатом. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о трансферах».
Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подтвердил, что один из его подопечных перейдет в «Эвертон».
Также сообщалось, что «Эвертон» заплатит за Миколенко более 20 миллионов евро.
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