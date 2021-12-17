Тактично ушел от вопроса, но и не опроверг. У Бенитеса спросили о Миколенко

«Эвертон» в ближайшее время планирует подписать украинца

Рафаэль Бенитес / Фото: Getty Images

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес после матча с «Челси» (1:1) в 17-м туре АПЛ ответил журналистам на вопрос о возможном подписании Виталия Миколенко. Слова специалиста приводит Liverpool Echo.

«Сейчас не могу сказать много об этом, потому что был сфокусирован на матче с «Челси». Сейчас нужно насладиться этим результатом. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о трансферах».

Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подтвердил, что один из его подопечных перейдет в «Эвертон».

Также сообщалось, что «Эвертон» заплатит за Миколенко более 20 миллионов евро.