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Тренер «Миная» – о 0:3 с «Александрией»: «Будем разбираться»

Леонов назвал действия своих подопечных в первом тайме ужасными
Футбол Украинская Премьер-лига
22:04
Тренер «Миная» – о 0:3 с «Александрией»: «Будем разбираться»
Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» разгромное поражение в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (0:3).

У меня нет слов. Вроде и готовились. Они сами понимали, что осталось 2 игры. Наверное, до ребят не достучался. Не узнал никого из своих футболистов.

Первый тайм – это кошмар какой-то. Так играть в футбол нельзя. Для меня это неприемлемо. Приедем и будем разбираться. Я не увидел тех ребят, которые играли с «Динамо». Будем разбираться.

Также мнением по поводу игры поделился наставник «Александрии» Юрий Гура.

Сергей Стаднюк
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Минай Александрия Игорь Леонов

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