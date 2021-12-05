Тренер «Миная» – о 0:3 с «Александрией»: «Будем разбираться»

Игорь Леонов / Фото - ФК Минай

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» разгромное поражение в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (0:3).

Первый тайм – это кошмар какой-то. Так играть в футбол нельзя. Для меня это неприемлемо. Приедем и будем разбираться. Я не увидел тех ребят, которые играли с «Динамо». Будем разбираться.