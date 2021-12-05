«Александрия» разгромила «Минай», добыв первую победу за три матча
Тренер «Миная» – о 0:3 с «Александрией»: «Будем разбираться»
Леонов назвал действия своих подопечных в первом тайме ужасными
Игорь Леонов / Фото - ФК Минай
Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» разгромное поражение в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (0:3).
У меня нет слов. Вроде и готовились. Они сами понимали, что осталось 2 игры. Наверное, до ребят не достучался. Не узнал никого из своих футболистов.
Первый тайм – это кошмар какой-то. Так играть в футбол нельзя. Для меня это неприемлемо. Приедем и будем разбираться. Я не увидел тех ребят, которые играли с «Динамо». Будем разбираться.
Также мнением по поводу игры поделился наставник «Александрии» Юрий Гура.