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Тренер «Монако»: «Шахтер» – фаворит в матче с нами»

«Горняков» рассматривают как серьезных соперников
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:38
Тренер «Монако»: «Шахтер» – фаворит в матче с нами»
Нико Ковач / фото - FC Bayern

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от предстоящих матчей за выход в групповой этап Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера»:

«Сначала нужно подготовиться к «Лорьяну», а уже затем думать о «Шахтере». В прошлом сезоне мы увидели, какая это была классная команда, ведь они дважды обыграли «Реал» Мадрид. У «Шахтера» много бразильских футболистов, новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби.

Это самый сложный соперник, с которым нам приходилось встречаться в квалификации. «Шахтер» - грозный соперник, привыкший к играм Лиги чемпионов. Они фавориты, но мы верим в свои силы и свои качества.

В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы будем счастливы сыграть в этом матче, но как тренер я в первую очередь сейчас думаю о «Лорьяне».

На своем пути к плей-офф «монегаски» разгромили «Спарту» с общим счетом 5:1, а «Шахтер» расправился с «Генком», выиграв их 4:2 по сумме двух матчей.

Ранее тренер «горняков» Роберто Де Дзерби заявил, что в матче с бельгийцами мы еще не увидели настоящий «Шахтер».

Помимо донецкого клуба дальше в квалификации прошло немало украинцев. Все пары плей-офф Лиги чемпионов.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Монако Нико Ковач Роберто Де Дзерби

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