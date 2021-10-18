У Ковальца – совокупность тяжелых травм. Потребуется операция в Италии

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Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о состоянии полузащитника Кирилла Ковальца. Футболист получил травму в матче 11-го тура УПЛ против «Ворсклы» (1:2).

Почему именно в этой стране? Это пожелание самого Кирилла, его уже там лечили и очень качественно. Мы верим, что Ковалец поможет «Александрии» еще в этом сезоне.