Полузащитник «Ворсклы»: «Игра с «Александрией» проходила не на жизнь, а на смерть»
У Ковальца – совокупность тяжелых травм. Потребуется операция в Италии
Хавбек «Александрии» выбыл на длительный срок
Фото - ФК Александрия
Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о состоянии полузащитника Кирилла Ковальца. Футболист получил травму в матче 11-го тура УПЛ против «Ворсклы» (1:2).
К сожалению, ситуация серьезная. Как мне сообщили, после детального медобследования у Кирилла целая совокупность травм, здесь и крестообразные связки и боковые. Сейчас прилагаются усилия, чтобы уже на следующей неделе Ковалец был прооперирован в Италии.
Почему именно в этой стране? Это пожелание самого Кирилла, его уже там лечили и очень качественно. Мы верим, что Ковалец поможет «Александрии» еще в этом сезоне.
Ранее член тренерского штаба «Ворсклы» Сергей Ревут прокомментировал победу над «Александрией».
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