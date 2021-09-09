Украина сыграла третий матч кряду вничью

Во всех встречах «сине-желтые» открывали счет первыми

Фото: twitter.com/ceskarepre_cz

Сборная Украины в контрольном матче против Чехии сыграла вничью 1:1.

Это третья кряду ничья «сине-желтых». До этого в квалификации к чемпионату мира-2022 украинцы расписали мировые с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).

При этом во всех матчах Украина забивала первой, а с казахами дважды вела в счете.

Всего же из последних 14 встреч «сине-желтые» сыграли вничью 7 раз и это без учета встречи плей-офф Евро-2020 со Швецией, когда основное время матча также завершилось вничью.

Из последних же 10 официальных встречи, 5 завершились мировым результатом.