О Ярмоленко забыли? Претенденты на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы
Украинский легион в Италии? Ярмоленко может перебраться в «Дженоа» в зимнее трансферное окно
Шевченко хочет видеть 32-летнего игрока в своей команде
26 ноября 12:58
Андрей Ярмоленко / Фото - footboomУкраинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может в зимнее трансферное окно пополнить ряды «Дженоа». Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Николо Скира.
Главной трансферной целью зимы итальянского клуба является подписание контракта с игроком сборной Украины.
Главный тренер генуэзского клуба Андрей Шевченко желает видеть Ярмоленко в своей команде. Соглашение Андрея с «Вест Хэмом» заканчивается в июне 2022 года. «Дженоа» ждет переговоров.
Отмечается, что «Дженоа» ныне не имеет слотов для футболистов без паспорта Евросоюза. Клуб готов освободить его под Ярмоленко, если будет решено его подписать.
В текущем сезоне Яромлленко забил 1 гол в 14 матчах за «Вест Хэм».
Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм» переиграл «Рапид» (2:0). Яромоленко забил вой первый гол в сезоне в составе лондонцев в текущем сезоне. Также хавбек заработал пенальти, который спокойно реализовал Марк Нобл.
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