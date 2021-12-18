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Украинцы в Европе. За какими матчами стоит понаблюдать отечественному фанату во время паузы УПЛ?

Украинский чемпионат вернется лишь в 2022-м году
Футбол Украинские легионеры
14:02
Украинцы в Европе. За какими матчами стоит понаблюдать отечественному фанату во время паузы УПЛ?
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Несмотря на паузу в украинской Премьер лиге, у отечественного болельщика есть возможность посмотреть на наших футболистов в деле в этот футбольный уик-энд.

Целый ряд легионеров проведут матчи в своих клубах на этих выходных.

18 декабря

Две игры с участием украинцев ждут нас в эту субботу.

Первой будет крайний матч «Ференцвароша» в 2021-м году. Александр Зубков в составе венгерского клуба сыграет с «Гонведом». Игра начнется в 15:45.

Свой следующий матч клуб уже проведет в 2022-м году, и под руководством нового тренера. Боссы венгерской команды выбрали на этот пост россиянина вместо двух украинцев.

Второй игрой в этот день будет матч 18-го тура Серии А, где Руслан Малиновский вместе с «Аталантой» попробуют продлить неудачную серию «Ромы» против итальянских топов. «Волки» пока не выиграли ни одного матча в сезоне против главных конкурентов за еврокубки. Начало – в 16:00.

19 декабря

Воскресенье для украинского болельщика начнется с «сине-желтого» мини-дерби в Бельгии, ведь два отечественных футболиста будут по разные стороны баррикад – «Брюгге» Эдуарда Соболя сойдется с «Андерлехтом» Богдана Михаличенко. Игра стартует в 14:30.

Следующим на очереди является матч «Специи» Виктора Коваленко, которая в 16:00 примет «Эмполи».

В 16:15 «Манчестер Сити» сразиться с новыми главными богачами мирового футбола – «Ньюкаслом». Вышедший в прошлой игре с «Лидсом» (7:0) Александр Зинченко вновь может оказаться в старте, ведь в минувших матчах украинец неплохо себя показал.

Португальское первенство подарит матч «Бенфики» с «Маритиму». В 19:00 Роман Яремчук получит шанс прервать свою «сухую» серию во внутреннем первенстве, которая длиться с сентября.

Ну и заключительным для украинцев матчем в эти выходные станет игра недавнего дебютанта сборной Украины Тараса Качарабы в составе чешской «Славии». Команда в последнем матче года сыграет с «Баником».

Также в воскресенье свой матч сыграет мадридский «Реал», где выступает Андрей Лунин, но украинца не будет даже на скамейке, так как он заразился коронавирусом второй раз за 5 месяцев. Тем не менее, уже названа дата первого матча голкипера в сезоне.

Павел Харченко
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Руслан Малиновский Александр Зинченко Роман Яремчук

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