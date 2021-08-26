Супряга может отправиться к новичкам Серии А вместо легионера «Динамо»
Уйдут? Двое игроков отсутствовали на командной фотосессии «Динамо» для UEFA
Оба футболиста – легионеры
фото - ФК Динамо
Киевское «Динамо» провело официальную фотосессию перед началом группового этапа Лиги чемпионов.
В мероприятии учувствовала вся команда, но двоих игроков не было в тот день.
На фотосессии отсутствовали легионеры команды – Сидклей и Жерсон Родригеш.
Первый может уже в ближайшее время переехать в Грецию под руководство Развана Луческу, а вторым интересуется новичок Серии А «Салернитана.
Но трансферу люксембургского футболиста может помешать Владислав Супряга, который также в сфере интересов итальянского клуба.
Напомним, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вернулся к работе с командой после операции.
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