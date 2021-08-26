Уйдут? Двое игроков отсутствовали на командной фотосессии «Динамо» для UEFA

Оба футболиста – легионеры

фото - ФК Динамо

Киевское «Динамо» провело официальную фотосессию перед началом группового этапа Лиги чемпионов.

В мероприятии учувствовала вся команда, но двоих игроков не было в тот день.

На фотосессии отсутствовали легионеры команды – Сидклей и Жерсон Родригеш.

Первый может уже в ближайшее время переехать в Грецию под руководство Развана Луческу, а вторым интересуется новичок Серии А «Салернитана.

Но трансферу люксембургского футболиста может помешать Владислав Супряга, который также в сфере интересов итальянского клуба.

Напомним, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вернулся к работе с командой после операции.