Мбаппе обратился к фанатам после эпического промаха и вылета своей команды
Варан заявил, что Франция сама испортила себе второй тайм
Потеряли концентрацию и упустили победу
Рафаэль Варан / фото - Archyde
Сборная Франции сенсационно покинула Евро-2020 на стадии 1/8 финала, уступив в драматическом матче сборной Швейцарии.
Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан в эфире TF1 назвал причины обидного поражения своей команды:
«Крайне печально. Мы совершенно испортили первый тайм. Отреагировали на это во втором, но предоставили соперникам свободное пространство, и они отыгрались. Пенальти же — это лотерея.
Мы могли забить в дополнительное время — шанс такой был. В раздевалке мы успокоились. Будем концентрироваться на следующих целях».
Победителя в матче определила серия послематчевых пенальти, где решающий удар не реализовал Килиан Мбаппе. Игрок уже обратился к болельщикам, что бы извиниться за свой провал.
Напомним, капитан французов Уго Льорис также назвал победу Швейцарии – выигрышем в лотерею.
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