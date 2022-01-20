Вернидуб назвал троих украинских футболистов, которых хотел бы видеть в своей команде

Юрий Вернидуб / Фото: Twitter

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб назвал троих украинских игроков, которых хотел бы видеть в своей команде.

В таком возрасте выдает такой футбол. Есть ошибки, но парень прогрессирует. Еще взял бы Миколенко. Виталий – классный футболист. Я просто хочу, чтобы у него все получилось.

Надеюсь, у них всех получится, это будущее Украины».