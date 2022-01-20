Вернидуб: «Должны были обыгрывать «Шахтер» как минимум 4-5, а не 2:0»
Вернидуб назвал троих украинских футболистов, которых хотел бы видеть в своей команде
Они все из «Динамо»
20 января 22:00
Юрий Вернидуб / Фото: Twitter
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб назвал троих украинских игроков, которых хотел бы видеть в своей команде.
«Шапаренко – номер один, кого я бы взял. Сильный футболист, подошел бы в ту схему, которую мы играем. Очень бы хотел, но знаю, что никогда его там не будет. Еще Илья Забарный
В таком возрасте выдает такой футбол. Есть ошибки, но парень прогрессирует. Еще взял бы Миколенко. Виталий – классный футболист. Я просто хочу, чтобы у него все получилось.
Надеюсь, у них всех получится, это будущее Украины».
Ранее Вернидуб высказался об уходе Виталия Миколенко в «Эвертон».
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