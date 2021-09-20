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Вратарь «Александрии» – о судействе с «Динамо»: «Есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами»

Билык высказался о проигранном матче
Футбол Украинская Премьер-лига
16:53
Вратарь «Александрии» – о судействе с «Динамо»: «Есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами»
Фото: fco.com.ua

Вратарь «Александрии» Олег Билык высказался о проигранном матче «Динамо», заявив, что недоволен судейством.

«Пацаны не очень довольны судейством. Но для этого есть такие товарищи, чтобы делать команды чемпионами. По моему мнению, он не имел права ставить пенальти на 95-й минуте. Такое пенальти…

Судья должен быть последователен. Если посмотреть на повторе, то и Гармаш Спинелли за горло брал, за волосы. По моему мнению, это тоже, как минимум, красная карточка. Судья решил по-другому. Пусть разбираются комитеты».

«Александрия» проиграла «Динамо» (0:1).

Билык признан лучшим игроком 8-го тура УПЛ.

Источник: FootballHub Андрей Усмонов
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