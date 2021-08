Вскоре Лукаку станет игроком «Челси». Бельгиец уже прибыл в Лондон

Ромелу Лукаку / Фото - Twitter

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Челси». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник опубликовал видео прибытия бельгийца в Лондон. В скором времени трансфер должен быть завершен.

Romelu Lukaku has just landed at Biggin Hill airport some minutes ago. This video is real and confirmed, Romelu is now in London to complete his move to Chelsea. #CFC



[chelseapulse] pic.twitter.com/ZkofTTrT3y