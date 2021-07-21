«Динамо» выиграло у «Гента» борьбу за форварда из Венесуэлы
Яремчук и Безус не сыграют за «Гент» в еврокубке
Бельгийский клуб отправился на выездной поединок без украинцев
21 июля 19:43
Фото - ФК Гент
«Гент» проведет первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций против «Волеренги». Команда отправилась на выезд, сообщает пресс-служба «буйволов».
Футболисты сборной Украины, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук, игру пропустят. Они не вошли в заявку на поединок.
В медиа активно обсуждается возможный трансфер форварда. Сообщалось, что игрок согласовал контракт с «Бенфикой».
Безуса связывают с возвращением в Украину. На хавбека претендует «Днепр-1».