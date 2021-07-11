«Лацио» включился в борьбу за Яремчука. «Гент» требует не менее 20 млн евро
Яремчук согласился на переход в «Бенфику»
«Гент» продолжает переговоры с португальцами
13:49
Фото: KAA Gent
Нападающий «Гента» Роман Яремчук может перейти в «Бенфику».
Как утверждает Voetbal.24, украинец согласился на переезд в португальский гранд. Он намерен покинуть Бельгию уже летом.
На данный момент «Бенфика» ведет переговоры с «Гентом» по украинцу. Бельгийцы хотят не менее 20 миллионов евро. Отмечается, что лиссабонцы пытаются сбить цену.
Яремчук был интересен «Арсеналу» и «Вольфсбургу».
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