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Яремчук согласился на переход в «Бенфику»

«Гент» продолжает переговоры с португальцами
Футбол Украинские легионеры
13:49
Яремчук согласился на переход в «Бенфику»
Фото: KAA Gent

Нападающий «Гента» Роман Яремчук может перейти в «Бенфику».

Как утверждает Voetbal.24, украинец согласился на переезд в португальский гранд. Он намерен покинуть Бельгию уже летом.

На данный момент «Бенфика» ведет переговоры с «Гентом» по украинцу. Бельгийцы хотят не менее 20 миллионов евро. Отмечается, что лиссабонцы пытаются сбить цену.

Яремчук был интересен «Арсеналу» и «Вольфсбургу».

Андрей Усмонов
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Теги

Бенфика Гент Роман Яремчук

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