Яремчук все-таки сможет сыграть с Казахстаном, и уже вылетел в Нур-Султан
Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук мог пропустить отборочный матч ЧМ-2022 с Казахстаном из-за реакции организма на вакцину от COVID-19.
Отец футболиста рассказал о состоянии своего сына:
«В конце минувшей недели Роман впервые сделал прививку от коронавируса, почувствовал себя дискомфортно, два дня у него была температура и поэтому он не смог сыграть за «Бенфику».
Однако уже вчера вечером состояние сына нормализовалось, он даже тренировался по индивидуальной программе, а сегодня утром улетел транзитом через Германию в Казахстан, где 1 сентября национальная сборная Украина проведет очередной поединок отборочного цикла чемпионата мира».
Игрок пропустил последний матч «Бенфики», но команда без него оформила камбэк в последние 20 минут встречи.
Другой форвард национальной сборной Артем Довбык точно не сможет помочь команде в предстоящих матчах. Игрок получил повреждение и пропустит около двух недель.
Напомним, команда в неполном составе отправилась в Нур-Султан.
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