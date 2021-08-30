Яремчук все-таки сможет сыграть с Казахстаном, и уже вылетел в Нур-Султан

Форвард мог пропустить игру

Роман Яремчук / фото - УАФ

Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук мог пропустить отборочный матч ЧМ-2022 с Казахстаном из-за реакции организма на вакцину от COVID-19.

Отец футболиста рассказал о состоянии своего сына:

«В конце минувшей недели Роман впервые сделал прививку от коронавируса, почувствовал себя дискомфортно, два дня у него была температура и поэтому он не смог сыграть за «Бенфику». Однако уже вчера вечером состояние сына нормализовалось, он даже тренировался по индивидуальной программе, а сегодня утром улетел транзитом через Германию в Казахстан, где 1 сентября национальная сборная Украина проведет очередной поединок отборочного цикла чемпионата мира».

Игрок пропустил последний матч «Бенфики», но команда без него оформила камбэк в последние 20 минут встречи.

Другой форвард национальной сборной Артем Довбык точно не сможет помочь команде в предстоящих матчах. Игрок получил повреждение и пропустит около двух недель.

Напомним, команда в неполном составе отправилась в Нур-Султан.