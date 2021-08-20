Ярмоленко: «Мне очень приятно вспоминать 5 лет, которые мы провели с Шевченко»

У сборной уже появился новый тренер

Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко / фото - football24

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко на своей странице в Instagram попрощался с покинувшим национальную команду тренером Андреем Шевченко:

«Мне очень приятно вспоминать последние 5 лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины. Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Все, чего мы достигли и как игроки, и как сборная – было бы невозможно без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех. Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу».

Под руководством Шевченко национальная команда впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, и обыграв Швецию, добралась до 1/4 турнира.

Теперь у команды появился новый рулевой – Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера. Он поведет команду на грядущие отборочные матчи ЧМ-22 и контрольную игру с чехами.

Ближайший матч сборной – 1 сентября против Казахстана. Ранее сообщалось, что игру могут перенести в другую страну.

Напомним, Александр Зинченко также трогательно попрощался с экс-тренером сборной.