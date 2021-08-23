Ярмоленко: «Мне очень приятно вспоминать 5 лет, которые мы провели с Шевченко»
Ярмоленко вновь вне стартового состава на матч «Вест Хэма»
Украинец начал встречу на скамейке запасных
22:20
Андрей Ярмоленко / фото - FootBoom
Украинский вингер Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав «Вест Хэма» на матч с «Лестером».
Here's how we line up tonight...#WHULEI | @betway pic.twitter.com/LOmwxu2dnO— West Ham United (@WestHam) August 23, 2021
В матче первого тура против «Ньюкасла» полузащитник также остался в запасе. Команды выдали настоящую голевую феерию, а сам Ярмоленко появился на поле во втором тайме.
Также 32-летний украинец успел поучаствовать в матче молодежной команды «молотобойцев», где отметился двумя ассистами.
Напомним, Ярмоленко трогательно попрощался с покинувшим сборную Украины Андреем Шевченко.
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