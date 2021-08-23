Ярмоленко вновь вне стартового состава на матч «Вест Хэма»

Украинец начал встречу на скамейке запасных

Андрей Ярмоленко / фото - FootBoom

Украинский вингер Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав «Вест Хэма» на матч с «Лестером».

В матче первого тура против «Ньюкасла» полузащитник также остался в запасе. Команды выдали настоящую голевую феерию, а сам Ярмоленко появился на поле во втором тайме.

Также 32-летний украинец успел поучаствовать в матче молодежной команды «молотобойцев», где отметился двумя ассистами.

Напомним, Ярмоленко трогательно попрощался с покинувшим сборную Украины Андреем Шевченко.