Ярмоленко: «Было неприятно, когда люди писали, что я старый»
Ярмоленко пока не принимал решения по поводу контракта с «Вест Хэмом»
Однако вингером сборной Украины интересуются другие клубы
18:19
Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images
Контракт Андрея Ярмоленко с «Вест Хэмом» истекает летом 2022 года. Ранее появилась информация, что вингер не намерен продлевать его.
Однако, футболист сборной Украины пока не принимал решения по поводу своего будущего в английском клубе. При этом, футболиста не против заполучить турецкий «Галатасарай».
Также к 31-летнему игроку проявляет интерес ряд других клубов. Он возрос на фоне успешных выступлений вингера на Евро-2020. В двух матчах он оформил два гола и ассист.
Ранее Ярмоленко отметил, что мотивирован доказать себе и болельщикам, что еще может показывать достойную игру.
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