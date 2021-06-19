Ярмоленко пока не принимал решения по поводу контракта с «Вест Хэмом»

Однако вингером сборной Украины интересуются другие клубы

Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images

Контракт Андрея Ярмоленко с «Вест Хэмом» истекает летом 2022 года. Ранее появилась информация, что вингер не намерен продлевать его.

Однако, футболист сборной Украины пока не принимал решения по поводу своего будущего в английском клубе. При этом, футболиста не против заполучить турецкий «Галатасарай».

Также к 31-летнему игроку проявляет интерес ряд других клубов. Он возрос на фоне успешных выступлений вингера на Евро-2020. В двух матчах он оформил два гола и ассист.

Ранее Ярмоленко отметил, что мотивирован доказать себе и болельщикам, что еще может показывать достойную игру.