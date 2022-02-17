Защитник «Интера»: «Доминировали в матче с «Ливерпулем», но остались ни с чем»

Милан Шкриньяр / Фото - Интер Милан

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2). Слова центрбека передает пресс-служба UEFA.

Я все равно доволен нашей командой, потому что мы показали, что можем играть на одном уровне с такой командой, как «Ливерпуль». Поедем в Ливерпуль и постараемся изменить ход противостояния, даже если это будет очень трудно. Нам нужно забить. Мы должны забить мяч и стараться.