Индзаги – о 0:2 с «Ливерпулем»: «Матч должен придать нам уверенности, ведь мы здорово сыграли»
Защитник «Интера»: «Доминировали в матче с «Ливерпулем», но остались ни с чем»
«Красные» забили первым же ударом в створ, а затем – удвоили преимущество
10:39
Милан Шкриньяр / Фото - Интер Милан
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2). Слова центрбека передает пресс-служба UEFA.
В Лиге чемпионов решающую роль часто играют мелочи. Мы создали иного моментов, но не забили. Мы доминировали в некоторых аспектах игры, но в итоге остались ни с чем. Если не забиваешь, то такие команды сразу же тебя наказывают.
Я все равно доволен нашей командой, потому что мы показали, что можем играть на одном уровне с такой командой, как «Ливерпуль». Поедем в Ливерпуль и постараемся изменить ход противостояния, даже если это будет очень трудно. Нам нужно забить. Мы должны забить мяч и стараться.
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги также не считает, что команда заслуживала поражения.
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