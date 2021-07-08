Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Англия - Дания 2*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Защитник сборной Украины не присоединится к «Шахтеру» на сборах в Австрии

Центрбек остался на обследование в Киеве
Футбол В Европе
10:34
Защитник сборной Украины не присоединится к «Шахтеру» на сборах в Австрии
Сергей Кривцов / Фото: УАФ

Защитник «горняков» и сборной Украины Сергей Кривцов не присоединится к команде на сборах в Австрии. 

Из-за травмы, полученной в четвертьфинале Евро-2020 с Англией (0:4), остался в Киеве. Его ждет обследование с МРТ, после которого станет известно, на какой срок будет рассчитано его восстановление.

Напомним, что шесть игроков сборной Украины присоединись к «Шахтеру» на сборах.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Кривцов Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Исмаили вернулся к тренировкам с «Шахтером»
Исмаили вернулся к тренировкам с «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:28
Коноплянка вернулся в общую группу «Шахтера»
Коноплянка вернулся в общую группу «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 17:01
Четыре игрока «Шахтера», которые выступали за Украину на Евро-2020, присоединились к команде
Четыре игрока «Шахтера», которые выступали за Украину на Евро-2020, присоединились к команде
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 14:24
«Шахтер» интересуется 19-летним защитником сборной Эквадора
«Шахтер» интересуется 19-летним защитником сборной Эквадора
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 12:20
Коваленко: «При Каштру в «Шахтере» были несложные тренировки»
Коваленко: «При Каштру в «Шахтере» были несложные тренировки»
Футбол Украинские легионеры
7 июля 11:42
Конопля: «Де Дзерби всегда ставит невыполнимые задачи»
Конопля: «Де Дзерби всегда ставит невыполнимые задачи»
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июля 22:30

Новости: Футбол

Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Серия А (Италия)
12:33
Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Лига 1 (Франция)
12:28
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Украинская Премьер-лига
12:16
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Евро-2020
12:10
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
В Европе
11:58
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Украинская Премьер-лига
11:45
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
В Европе
11:33
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
Лига 1 (Франция)
11:27
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
Премьер-Лига (Англия)
11:10
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости