Исмаили вернулся к тренировкам с «Шахтером»
Защитник сборной Украины не присоединится к «Шахтеру» на сборах в Австрии
Центрбек остался на обследование в Киеве
Сергей Кривцов / Фото: УАФ
Защитник «горняков» и сборной Украины Сергей Кривцов не присоединится к команде на сборах в Австрии.
Из-за травмы, полученной в четвертьфинале Евро-2020 с Англией (0:4), остался в Киеве. Его ждет обследование с МРТ, после которого станет известно, на какой срок будет рассчитано его восстановление.
Напомним, что шесть игроков сборной Украины присоединись к «Шахтеру» на сборах.
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