Защитник сборной Украины не присоединится к «Шахтеру» на сборах в Австрии

Центрбек остался на обследование в Киеве

Сергей Кривцов / Фото: УАФ

Защитник «горняков» и сборной Украины Сергей Кривцов не присоединится к команде на сборах в Австрии.



Из-за травмы, полученной в четвертьфинале Евро-2020 с Англией (0:4), остался в Киеве. Его ждет обследование с МРТ, после которого станет известно, на какой срок будет рассчитано его восстановление.

Напомним, что шесть игроков сборной Украины присоединись к «Шахтеру» на сборах.