EHF перенесла матч сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2022

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи 1:1 Окончен
22:00 Болонья - Специя 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Леванте 1:1 Окончен
Хоккей (5 событий из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:4 Окончен
19:30 Мариуполь - Донбасс 3:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Окончен
03:00 Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс 1:4 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш 5:1 Окончен
Теннис (3 события из 48) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
09:00 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова -:- Отменен
13:00 Тереза Мартинкова - Элина Свитолина 2:1 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Анастасия Потапова - Леся Цуренко 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Ювентус -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 5:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен 5:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Николаев - Киев-Баскет -:- Перенесен
Футбол (2 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лидс -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 9) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол -:- Запланирован
18:30 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
14:25
Битвы роботов
14:10
Баскетбол. Суперлига Windrose. Николаев - Будивельник

EHF перенесла матч сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2022

Украинки обе встречи проведут в Чехии
Гандбол
14:23
EHF перенесла матч сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2022
Фото: ФГУ

EHF на своем официальном сайте сообщила, что в связи с возможным нападением России на Украину решила перенести матч квалификации чемпионата Европы-2022.

Женская сборная Украины обе встречи с национальной командой Чехии проведет в гостях 4 и 5 марта соответственно. Ранее игры были запланированы на 2 и 5 числа первого месяца весны.

Турнирная таблица в группе сборной Украины:

Напомним, что также были отложены матчи «Мотора» в Лиге чемпионов и «Галычанки» в Кубке EHF. Львовянки уже провели перенесенный матч и вышли в полуфинал еврокубка.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Женская сборная Украины по гандболу Евро-2022 (гандбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Вратарь сборной Украины Гладун подписала новый контракт с «Берлином»
Вратарь сборной Украины Гладун подписала новый контракт с «Берлином»
Гандбол
17 февраля 19:21
Украина заняла последнее место на Евро-2022. Уже экс-подопечные Биглера проиграли все матчи в группе
Украина заняла последнее место на Евро-2022. Уже экс-подопечные Биглера проиграли все матчи в группе
Гандбол
31 января 11:40
Джим Готтфридссон – MVP чемпионата Европы-2022. Обнародована символическая сборная турнира
Джим Готтфридссон – MVP чемпионата Европы-2022. Обнародована символическая сборная турнира
Гандбол
31 января 07:19
Швеция благодаря семиметровому после сирены впервые за 20 лет стала чемпионом Европы
Швеция благодаря семиметровому после сирены впервые за 20 лет стала чемпионом Европы
Гандбол
30 января 21:16
Олимпийский чемпион и чемпион мира определили бронзового призера Евро-2022
Олимпийский чемпион и чемпион мира определили бронзового призера Евро-2022
Гандбол
30 января 18:45
Финал Евро-2022. Швеция – Испания. Видео трансляция
Финал Евро-2022. Швеция – Испания. Видео трансляция
Гандбол
30 января 11:46

Новости: Гандбол

EHF перенесла матч сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2022
EHF перенесла матч сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2022
14:23
Президент «Мотора» – руководству EHF: «Мы готовы принять «Барселону» в Запорожье»
Президент «Мотора» – руководству EHF: «Мы готовы принять «Барселону» в Запорожье»
21 февраля 14:26
«Галичанка» на выезде минимально переиграла фарерский Н-71 и вышла в полуфинал Кубка EHF
«Галичанка» на выезде минимально переиграла фарерский Н-71 и вышла в полуфинал Кубка EHF
21 февраля 07:18
Матчи украинских команд в еврокубках сорвались из-за российской агрессии. В EHF отреагировали на ситуацию
Матчи украинских команд в еврокубках сорвались из-за российской агрессии. В EHF отреагировали на ситуацию
19 февраля 07:39
Матч Лиги чемпионов «Мотор» – ПСЖ состоится на нейтральной площадке в польском Тарнуве
Матч Лиги чемпионов «Мотор» – ПСЖ состоится на нейтральной площадке в польском Тарнуве
18 февраля 11:22
Разыгрывающий сборной Украины Миноцкий признан лучшим игроком 15-го тура чемпионата Польши
Разыгрывающий сборной Украины Миноцкий признан лучшим игроком 15-го тура чемпионата Польши
18 февраля 07:17
Вратарь сборной Украины Гладун подписала новый контракт с «Берлином»
Вратарь сборной Украины Гладун подписала новый контракт с «Берлином»
17 февраля 19:21
Тамара Смбатян останется в топ-чемпионате
Эксклюзив Тамара Смбатян останется в топ-чемпионате
13 февраля 17:05
Матч украинского клуба в еврокубках сорвался. Одна из версий – соперник боится военной агрессии России
Матч украинского клуба в еврокубках сорвался. Одна из версий – соперник боится военной агрессии России
13 февраля 08:40
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости