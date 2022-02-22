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EHF перенесла матч сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2022
Украинки обе встречи проведут в Чехии
14:23
Фото: ФГУ
EHF на своем официальном сайте сообщила, что в связи с возможным нападением России на Украину решила перенести матч квалификации чемпионата Европы-2022.
Женская сборная Украины обе встречи с национальной командой Чехии проведет в гостях 4 и 5 марта соответственно. Ранее игры были запланированы на 2 и 5 числа первого месяца весны.
Турнирная таблица в группе сборной Украины:
Напомним, что также были отложены матчи «Мотора» в Лиге чемпионов и «Галычанки» в Кубке EHF. Львовянки уже провели перенесенный матч и вышли в полуфинал еврокубка.
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