Тренер сборной Франции: «У команды Украины очень хорошее будущее»
Разыгрывающая сборной Франции: «Я ничего не знала о команде Украины, но они взаимодействовали между собой очень хорошо»
Мелин Ноконди – о победе в матче отбора на Евро-2022
11 октября 13:43
Мелин Ноконди / Фото - InstagramРазыгрывающая сборной Франции Мелин Ноконди в интервью пресс-службе ФГУ прокомментировала тяжелейшую выездную победу в матче 2-го тура группового раунда отбора на Евро-2022 против команды Украины (28:25).
«Я ничего не знала о сборной Украины, но они взаимодействовали между собой очень хорошо. У них индивидуально сильные игроки, и, когда мы были более сфокусированы на одной из них, в этот момент атаковала другая».
«Это была очень тяжелая игра и я рада, что мы выиграли. Когда сборная Украины вышла вперед на два мяча, мы не паниковали. Мы знали, что способны еще более плотно сыграть в защите, в конце матча наша оборона была очень прочной и также нам удалось забить важные голы в нападении».
Отметим, что в ворота сборной Украины Ноканди забросила 7 мячей.
Напомним, в матче 1-го тура квалификации Евро-2022 подопечные Андронова на выезде обыграли мощную сборную Хорватии (23:22).
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