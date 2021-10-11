Разыгрывающая сборной Франции: «Я ничего не знала о команде Украины, но они взаимодействовали между собой очень хорошо»

Мелин Ноконди – о победе в матче отбора на Евро-2022





Мелин Ноконди / Фото - Instagram Разыгрывающая сборной Франции Мелин Ноконди в интервью пресс-службе ФГУ прокомментировала тяжелейшую выездную победу в матче 2-го тура группового раунда отбора на Евро-2022 против команды Украины



«Я ничего не знала о сборной Украины, но они взаимодействовали между собой очень хорошо. У них индивидуально сильные игроки, и, когда мы были более сфокусированы на одной из них, в этот момент атаковала другая».



«Это была очень тяжелая игра и я рада, что мы выиграли. Когда сборная Украины вышла вперед на два мяча, мы не паниковали. Мы знали, что способны еще более плотно сыграть в защите, в конце матча наша оборона была очень прочной и также нам удалось забить важные голы в нападении».



Отметим, что в ворота сборной Украины Ноканди забросила 7 мячей.



Напомним, в матче 1-го тура квалификации Евро-2022 подопечные Андронова на выезде обыграли мощную сборную Хорватии

Разыгрывающая сборной Франциив интервьюФГУ прокомментировала тяжелейшую выездную победу в матче 2-го тура группового раунда отбора на Евро-2022 против команды Украины (28:25) Отметим, что в ворота сборной Украины Ноканди забросила 7 мячей.Напомним, в матче 1-го тура квалификации Евро-2022 подопечные Андронова на выезде обыграли мощную сборную Хорватии (23:22)

Владимир Кириченко