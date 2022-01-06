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04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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Сборная Украины осталась без контрольных матчей накануне Евро-2022

Национальная команда продолжит сбор в Запорожье
Гандбол
18:09
Сборная Украины осталась без контрольных матчей накануне Евро-2022
Фото: ФГУ

До старта чемпионата Европы-2022 сборная Украины останется на тренировочных сборах в Запорожье, сообщает пресс-служба ФГУ. Такое решение было принято после того, как сегодня, 6 января, подопечным Михаэля Биглера не удалось вылететь в Австрию. На 8 и 9 января у национальной команды были запланированы матчи со сборной Швейцарии, но от них пришлось отказаться.

Отметим, что ранее сорвался товарищеский турнир, на котором также должна была сыграть команда Украины. После бессонной ночи гандболисты получили день на восстановление, а уже 7-о января спортсмены вернутся к полноценным тренировкам.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.

Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Состав сборной Украины на сборы в Швейцарии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Евро-2022 (гандбол) Мужская сборная Украины (гандбол)

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