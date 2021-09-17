Не без помощи невероятного Бохана. «Мотор» с домашней победы стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов
Тренер «Порту»: «В конце мы получили контратаки от «Мотора» и, соответственно, проиграли матч»
Магнус Андерссон – о выездном поражении в первом туре Лиге чемпионов
09:21
Магнус Андерссон / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Порту» Магнус Андерссон прокомментировал выездное поражение своей команды в матче первого раунда группового этапа Лиги чемпионов от запорожского «Мотора» (27:30).
Цитирует наставника португальцев пресс-служба чемпиона Украины.
«Прежде всего, хотел бы всех поздравить с началом сезона. Конечно же, мы не собирались проигрывать, все ненавидят проигрывать, но иногда это кому-то приходиться делать. Это были две разные половины матча. В первой мы много проигрывали. Не могу отметить, лучшего игрока со стороны «Мотора», их вратаря – Геннадия Комка. Во втором тайме мы близко подтянулись благодаря тому, что играли 7 на 6. Мы очень хорошо играем эту схему. Но в тот момент, когда мы уже догнали, и могли переломить ход встречи, нам где-то немного не хватило в атаках. И поэтому там, где мы могли выйти вперед, мы получили контратаки в свою сторону и соответственно, к сожалению, проиграли матч».
«Конечно, стоит еще отметить то, что у нас есть ряд новых игроков и поэтому у нас еще не все в порядке в защите. Поэтому нам нужны матчи подобные этому. Сейчас у нас впереди еще две игры, я надеюсь, что мы будем наигрываться все лучше и лучше. Еще раз поздравляю команду «Мотор» и надеюсь, что уже в следующем матче против «Фленсбурга» мы сможем показать лучшую игру».
Своими мыслями по поводу домашней победы «Мотора» поделились наставник запорожцев Гинтарас Савукинас и голкипер команды Геннадий Комок.
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