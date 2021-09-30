Агент игроков НХЛ: «Никогда не отправим хоккеистов в УХЛ»

Брайан Бартлетт недоволен столь малой дисквалификацией Андрея Денискина

Фото: hcdonbass.com

Американский агент Брайан Бартлетт, который в том числе работает и с игроками НХЛ, в Twitter отреагировал на расистский скандал в Украинской хоккейной лиге и последующую дисквалификацию форварда «Кременчуга» Андрея Денискина:

«Колхозная-лига. Мы никогда не отправим игроков в УХЛ. Я бы посоветовал другим агентам поступить так же. Лига позволила ненависть, которую мы все пытались устранить из нашей игры. В тоже время там притворяются, что у них есть четкая позиция».