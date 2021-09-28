Чолач: «Крутое ощущение, когда мечты сбываются»

Украинец сыграл три матча за «Вегас»

Фото: ФХУ

Украинский защитник Артур Чолач поделился эмоциями от своего пребывания в лагере новичков НХЛ, где он выступает за «Вегас».

Артур, что ты почувствовал, когда впервые увидел джерси «Вегаса» со своей фамилией?

Думаю, каждый хоккеист мечтает попасть в НХЛ, ощутить на себе все процессы. Когда мне выпал такой шанс, меня охватил абсолютный шок. И это действительно то крутое ощущение, когда мечты сбываются. Понял, что работал не просто так и недаром посвятил все детство хоккею.

Сейчас ты находишься в лагере новичков. Каковы твои впечатления?

В лагерь новичков приезжают ребята, которые были задрафтованы клубом, ребята, которые играют в Американской хоккейной лиге, и ребята, которые были приглашены как свободные агенты в лагерь. Первые два дня у нас были тренировки, знакомство с командой и организацией. Далее нас ждал турнир в Аризоне. Всего было шесть команд, мы играли с тремя.

Ты сыграл уже три матча за «Вегас», какие впечатления? Как считаешь, ты смог проявить себя на все 100%?

Я не был готов к первому матчу. Это совсем другой хоккей. Другой уровень. Я привыкал. В первом матче против «Аризона Койотс» мы проиграли 2:5. Второй мы играли с «Сан-Хосе Шаркс», где также проиграли 2:5. Было много удалений. И третий мы играли против «Лос-Анджелес Кингз». Перед матчем тренер сказал, что хочет увидеть, как наша команда может собраться и показать достойную игру после двух поражений подряд. Мы выиграли 3:2.

Как проходил ваш день в лагере?

День был расписан, как и у НХЛ-ловцев. Мы почувствовали на себе, как они живут, как проводят игровой день. Расписание дня стандартное – тренировки, еда, сон. Перед матчем тренер дает установки на игру, тактику.

Какая атмосфера в «Вегасе»?

В организации работает очень много людей. Всем безразлично, задрафтован ты в первом раунде или в седьмом. Все относятся к каждому одинаково. И делают все для того, чтобы каждый раскрыл свой потенциал на полную и быстрее начал играть в основной команде.

Чолач – первый украинец с 2007 года, которого выбрали на драфте НХЛ. Следующий сезон 18-летний защитник проведет в Хоккейной лиге Онтарио.

Украинец Чолач сыграл три матча за «Вегас» в лагере новичков. Это важно, но еще ничего не означает.