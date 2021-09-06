«Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Набитые шишки, большой опыт и атмосфера праздника

Команда Павла Микульчика взяла четыре очка из шести возможных

Послесловие

Победа над «Руаном» вывела «Донбасс» в лидеры группы G / Фото - Вадим Шамдан

Минувший уик-энд в Киеве прошел не только под знаком уже ставшего привычным и отчасти будничным большого футбола, но и хоккея мирового уровня, которого в столице Украины не было достаточно давно. И уж, тем более, визит хоккейной Лиги чемпионов – дело новое и доселе невиданное нигде, восточнее и южнее Минска.

Расширение границ самого престижного клубного европейского турнира не обошлось без визита официальных представителей CHL – генерального директора Мартина Бауманна и директора по коммуникациям и цифровым медиа Моники Реинхард, которые твердо заявили о том, что географическая экспансия ХЛЧ – один из ее приоритетов.

«Мне нравится в Киеве. Новая страна в лиге – это всегда важно, – сказал Бауманн. – «Донбасс» смотрится, как сильная команда. Мы ожидаем хорошего старта и хорошего сезона. За историю существования хоккейной Лиги чемпионов, в ней уже успело сыграть 95 клубов. Главное, в Лиге чемпионов – это улучшаться с каждым проведённым матчем. Главный акцент Лига ставит не на самом хоккее и играх, а на хоккейной культуре, которую команды имеют шанс перенимать друг у друга. Команды могут путешествовать и смотреть, как играют в хоккей в других странах».

Фото - Вадим Шамдан Фото - Вадим Шамдан

Самой организации двух матчей в Киеве тоже могут позавидовать и клубы из других топ-чемпионатов. К примеру, за день до первого матча «Донбасса» против «Рунгстеда» бронзовый призер чемпионата Финляндии ХИФК принимал «Цюрих» на арене клуба второго финского дивизиона в соседнем городе, собрав на трибунах всего 200 человек. Каждый из двух первых матчей «Донбасса» в киевском Дворце спорта посетили более пяти тысяч зрителей, а атмосферу на трибунах отметили даже иностранные гости.

«Было приятно играть при поддержке такого количества болельщиков. Я думаю, что как для болельщиков, так и для игроков это добавляло мотивации. Мы провели здесь два дня и рады были играть здесь», – сказал после матча наставник «Руана» Фабрис Ленри.

Трибуны киевского Дворца спорта на обоих матчах были забиты практически под завязку / Фото - Вадим Шамдан Трибуны киевского Дворца спорта на обоих матчах были забиты практически под завязку / Фото - Вадим Шамдан

Особым моментом стало символическое вбрасывание перед первым матчем, которое провел бывший главный тренер сборной Украины по футболу и обладатель Золотого мяча-2004 Андрей Шевченко.

Фото - Вадим Шамдан Фото - Вадим Шамдан

Такой ажиотаж действительно повлиял на игроков, причем «Донбассу» сначала прибавил волнения на старте матча против «Рунгстеда», но затем уже начал работать в качестве катализатора. Главный тренер дончан Павел Микульчик не стал экспериментировать, а выставил на оба матча те сочетания, которые он наигрывал по ходу предсезонных турниров, разве что экстренно внедрив в состав защитника-новичка Григория Желдакова, который занял место в паре с Евгением Ногачевым. Вне заявки на оба матча оказались Дмитрий Даниленко и Александр Фирсов.

В целом, обошлось без неожиданностей и сюрпризов как для болельщиков, так и соперников. Очевидно, что Микульчик делал ставку на стабильные и наигранные связки как по ходу прошлого сезона, так и на Мемориале Забойника и на Открытом Кубке Донбасса. Уже после первого матча тренер скажет, что все подготовить и предусмотреть в контрольных матчах просто невозможно – по-настоящему игроки закаляются именно в таких поединках с повышенной ответственностью, но безболезненно такие вещи не происходят.

«Нам не хватает опыта выступлений на таком уровне. Чемпионат Украины, товарищеские турниры это все равно не то. Здесь чувствовалось, что есть волнение у ребят. В каких-то моментах ребята переигрывали - нужно было сыграть по-простому, где-то моментами просто не хватило мастерства. Ничего страшного, будем готовиться к следующей игре», – говорил Микульчик на пресс-конференции после поражения от «Рунгстеда».

Павел Микульчик / Фото - Вадим Шамдан Павел Микульчик / Фото - Вадим Шамдан

Но главные претензии Микульчика к своим подопечным после обоих матчей касались вопроса реализации моментов и игры в большинстве. И эти проблемы мог не заметить только очень далекий от хоккея человек – они были просто на поверхности.

За два матча «Донбасс» использовал только 2 большинства из 17 (в первой игре – 1/9, во второй – 1/8), не реализовав две минуты большинства 5х3 и пятиминутный штраф во встрече против «Рунгстеда». Первые 5х3 были при счете 1:0 во втором периоде, и эта упущення возможность подкосила уверенность игроков в своих силах, что признал и сам Микульчик после матча.

«Тут, я бы сказал, был переломный момент, когда играли «5 на 3» и не забили, у соперника, который выстоял «3 на 5», после этого появляется больше мотивации. У нас после этого момента, я считаю, ключевого в этой игре, все немножко пошло не по сценарию. Нужно доигрывать каждый момент до конца и не выключаться, тогда все будет хорошо».

Уже во втором матче против «Руана» «Донбасс» несколько изменил стратегию при розыгрыше лишнего. Дончане стали гораздо агрессивнее играть на пятаке, создавая трафик перед вратарем и активно идя на добивание. Порой «Донбасс» бросал на ворота сразу двух игроков, что создавало большие трудности для французов при обороне своих ворот. Собственно, из этого и вызрела победная шайба Олега Шишлянникова в третьем периоде, которому на пятаке активно помогал расталкивать соперников Александр Пересунько.

В целом, обе шайбы в матче против «Руана» организовала связка Бирюков – Шишлянников, а первый был признан лучшим игроком по итогам встречи. Именно активности первого сочетания, как показалось, не хватило в игре против «Рунгстеда», чтобы в решающий момент сломить сопротивление датского коллектива. Однако «Донбасс» в этих двух матчах в очередной раз показал, что способен атаковать всеми тройками, от которых с приблизительно одинаковой частотой исходит угроза воротам соперника, а также активно подключает к наступательным действиям и защитников.

В каждом из матчей «Донбасс» перебросал соперников (31-28 против «Рунгстеда», 39-28 против «Руана) но эффективность бросков оставляла желать лучшего. По мнению Микульчика, в очень многих моментах игрокам не хватает хладнокровия и «инстинкта убийц».

«Где-то не хватает игрокам хладнокровия, где-то мастерства. Моменты есть, надеюсь, что в следующих играх будет больше заброшенных шайб… В психологическом плане нужно с ребятами постоянно разговаривать и держать контакт».

В обоих матчах ворота «Донбасса» защищал Андрей Макаров, Янис Ворис оставался в запасе. Сами по себе только три пропущенные шайбы с игры за два матча, все из которых – в неравных составах (две в меньшинстве, одна в большинстве), находятся в пределах допустимой нормы, но и сами действия 28-летнего вратаря в рамке выглядели очень уверенно, поэтому к работе Макарова у Микульчика не возникло после обоих матчей не возникло ни единой претензии. Тем более что нагрузка на ворота Макарова была не такой уж и маленькой, а 53 сэйва за две встречи – более чем приличный результат.

Андрей Макаров / Фото - Вадим Шамдан Андрей Макаров / Фото - Вадим Шамдан

Также тренерскому штабу стоит обратить внимание на работу центральной оси нападения команды, которая в обоих матчах уступила соперникам по количеству выигранных вбрасываний (29-32 с «Рунгстедом» и 27-36 с «Руаном»). От этого компонента многое будет зависеть в выездных матчах против этих команд, которые, наверняка, на своем льду будут пытаться гораздо активнее атаковать и сделают ставку на игру первым номером.

В целом, четыре очка в двух домашних матчах – результат неплохой. Но подсознание продолжают мучить воспоминания матча против «Рунгстеда», в котором можно было довольствоваться гораздо большим, чем один зачетный балл. Но сами датчане внесли дополнительную интригу в группе G, уже поздно вечером 5 сентября отобрав одно очко у фаворита группы «Клагенфурта», из-за чего в квартете образовалось двоевластие австрийского и украинского клубов.

«Думаю, на четверочку, – дал оценку двум матчам Андрей Бирюков. – Нужно было забирать обе игры. В первом матче каких-то компонентов нам не хватило, но мы уже обсудили это в команде. Как видите, удалось сделать какие-то выводы и довести матч до победы».

Матч против «Руана» состоится уже 9 сентября, против «Рунгстеда» «Донбасс» сыграет через два дня – 11 сентября. Оба матча в прямом эфире покажет телеканал XSPORT и сайт XSPORT.ua.