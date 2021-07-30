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«Донбасс» приступил к тренировкам

Хоккеисты донецкого клуба провели занятие на базе спортивно-оздоровительного центра «Блюминг» в Краматорске
Хоккей УХЛ
15:03
«Донбасс» приступил к тренировкам
Фото: hcdonbass.com

Восьмикратный чемпион Украины «Донбасс» приступил к тренировкам. Под руководством тренерского штаба в обновленном составе дончане провели занятие на базе спортивно-оздоровительного центра «Блюминг» в Краматорске.

Напомним, что первый матч в истории украинских клубов в Лиге чемпионов «Донбасс» сыграет 3 сентября с датским «Рунгстедом».

Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ. Обновляется.

Олег Шумейко-младший
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