Эпоха Фазеля для IIHF – время застоя. Уже через два дня она закончится

Швейцарец уходит со своего поста после 27 лет правления

Мнение

Рене Фазель / Фото - tsn.ca

25 сентября в Санкт-Петербурге состоится Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), на котором будет выбран ее новый президент.

71-летний швейцарец Рене Фазель, который бессменно возглавлял организацию целых 27 лет, не будет баллотироваться на новый срок и уходит на пенсию. Он стал главой IIHF в 1994 году и после этого выиграл еще пять выборов – в 1998, 2003, 2008, 2012 и 2016 годах. Его текущий срок должен был закончиться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса выборы были перенесены еще на год. Без доли сомнения можно говорить о том, что уходит целая эпоха. За время правления Фазеля хоккей пережил много важных моментов, а по поводу самой фигуры швейцарского функционера еще долго будут идти споры.

Рене Фазель и Гэри Беттмэн после выборов-1994 / Фото - IIHF Рене Фазель и Гэри Беттмэн после выборов-1994 / Фото - IIHF

Чем запомнился Фазель у руля IIHF? Пожалуй, за 27 лет набралось столько моментов и событий, что собрать все воедино очень трудно. Нужно судить глобально. Сам Рене, безусловно, зарекомендовал себя как человек, умеющий наладить контакт с любым, с кем необходимо. Но сильным переговорщиком его назвать нельзя – зачастую это шло в ущерб возглавляемой им организации. Стремление быть хорошим для всех ставило Фазеля практически всегда в слабую позицию. Именно поэтому швейцарец очень часто оказывался между нескольких огней, когда ему приходилось маневрировать между ними, а выбирать – уже в крайнем случае, когда все варианты исчерпаны. Последняя такая ситуация – с Александром Лукашенко. Тогда Фазель пошел против Беларуси и диктатора уже тогда, когда против него ополчился весь западный мир, а спонсоры отказались давать деньги на ЧМ в Минске.

Александр Лукашенко и Рене Фазель / Фото - Reuters Александр Лукашенко и Рене Фазель / Фото - Reuters

Именно мягкая позиция Фазеля поставила IIHF в слабую позицию в иерархии других организаций, решающих хоккейные вопросы. Сейчас, спустя 27 лет правления швейцарца, не вызывает вопросов доминирующая роль НХЛ в хоккейном мире, которая диктует всем свои условия. А ведь Гэри Беттмэн пришел почти тогда же, когда и Фазель, но ценой двух локдаунов и жесткой позиции по важным для него вопросам он вывел свое детище на новый уровень не только по статусу, но и по финансовой составляющей.

Первое, что вспоминают при оценке правления Фазеля, это то, что именно он заключил сделку с НХЛ об участии игроков заокеанской лиги в олимпийском хоккейном турнире. Но даже здесь нужно признать, что основную роль в этом процессе отыграл не он, а желание самой НХЛ в рамках наращивания своего влияния расширяться, в первую очередь, в Азию (те самые Игры-1998 были в Нагано), а также согласие МОК оплатить перелеты, проживание и страховку для игроков НХЛ. Судьба распорядилась так, что еще при Фазеле мы получили подтверждение этого мнения – перед играми в Пхенчхане-2018 МОК отказался выделять столько денег, НХЛ не захотела идти на уступки, и вот тогда уже Фазель остался ни с чем, не сумев ни найти денег, чтобы оплатить все пиршество, ни убедить всех благодаря талантам переговорщика не отказываться от понравившейся всем идеи.

Рене Фазель и Гэри Беттмэн / Фото - AP Рене Фазель и Гэри Беттмэн / Фото - AP

Впереди новый Олимпийские игры, и мы опять наблюдаем, как НХЛ тормозит весь процесс, но при этом им управляет. IIHF снова занимает слабую позицию и только ждет, смогут ли договориться между собой сильные игроки – МОК и НХЛ.

То же самое касается и чемпионатов мира. Во-первых, интерес к ним не такой высокий, как в других видах спорта, попросту потому, что они проводятся каждый год – все ради зарабатывания спонсорских денег в ущерб качеству и интересу. А во-вторых, даже здесь НХЛ, ничего не делая, диктует свои условия. Уровень каждого отдельного турнира очень отличается в зависимости от того, сколько и какие хоккеисты из НХЛ на него приезжают. Поэтому бывают звездные турниры уровня Кубка мира, как в 2019-м, или непонятное зрелище по примеру ЧМ-2021.

Фазель так и не решился сделать хотя бы какой-то шаг, чтобы остановить укоренившийся застой мировых первенств. Сделать их менее регулярными, но прорубить какое-то окно в календаре НХЛ – идея самая очевидная, но нужно воевать на дипломатическом фронте – Рене же было удобнее просто оставить все как есть.

Рене Фазель / Фото - Getty Images Рене Фазель / Фото - Getty Images

Безусловно, тягаться с заокеанской лигой было бы трудно любому президенту IIHF, все таки частная лига, нацеленная на получение прибыли в любом случае все будет делать, исходя из собственной выгоды, а не руководствуясь глобальным процессом развития международного хоккея. Но Фазель как глава влиятельной международной организации так и не нашел рычагов влияния для того, чтобы хотя бы пошатнуть этот баланс сил. В упрек Фазелю ставят то, что он так и не смог объединить европейский хоккей и даже не попытался создать что-то похожее на футбольную Лигу чемпионов и замедлить отток лучших игроков в Северную Америку. Даже к экспансии КХЛ на Запад Фазель относился очень осторожно и с опаской. Все – ради сохранения установленного баланса сил, но на IIHF это, опять же, оказало пагубное влияние.

Главное достижение, которое уже абсолютно точно нужно записать в актив Фазелю, связано тоже с эпохальным 1998 годом. Отмена правила красной линии оказала большое влияние на сам процесс игры, значительно повысив ее динамичность и зрелищность. Олимпиада-1998 стала последним турниром, на котором игрок, находясь в зоне защиты, не мог дать пас в среднюю зону так, чтобы шайба пересекла синюю и красную линии одновременно. Вместе с отменой этого правила кануло в лету и торжество оборонительного хоккея с малым количеством заброшенных шайб, а игра стала гораздо привлекательнее.

Фото - Iltalehti Фото - Iltalehti

Но стоит признать, что глобальные преобразования IIHF сделала еще в 1990-е, а затем наступил затяжной период застоя, который долгое время устраивал Фазеля, но в последние годы уже больно ударил по нему. «Ситуация-вилка» с Лукашенко, допинговые скандалы с Россией, в которых швейцарец тоже пытался быть как минимум нейтральным, флаги в Риге – это все моменты, за которые Фазелю очень сильно «прилетало» от критиков, а его желание всем угодить стало уже многих раздражать. Если в предыдущие годы Рене как просто «хороший дядька» всем нравился, то когда пришло время выбирать, эта позиция стала просто деструктивной. Фазель уходит, но не исключено, что очень скоро найдет место, где его талант всем нравится, плыть по течению и ничего не менять, приходится. Слухи уже сватают швейцарца на какое-то не очень ответственное, но «хлебное» место в КХЛ.

Что касается приемника Фазеля – то ему будет непросто. Сдвинуть с места громоздкую и закостенелую конструкцию IIHF будет тяжело, нужны непопулярные решения, которых так боялся Фазель. Однако нужно понимать – для того, чтобы IIHF действительно стала влиятельной организацией, способной приносить прибыль и развивать хоккей, ее должен возглавить сильный и волевой человек, который не будет бояться оспаривать доминирование НХЛ и будет готов выйти из зоны комфорта.