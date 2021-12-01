«Это вызов. Нужно приезжать и делать дело, работать». Олег Микульчик возвращается в Украину

Заявил, что в противостоянии с братом каждый будет пытаться победить

Эксклюзив

Олег Микульчик / Фото - facebook.com/hockeyclubhumo

Двукратный чемпион Украины с «Донбассом-2» Олег Микульчик возвращается в Украину. Он стал главным тренером «Сокола», который будет выступать в хоккейной Суперлиге.

После работы в Донецке Микульчик-старший был ассистентом главного тренера в сборной Беларуси, с которой занял седьмое место на чемпионате мира-2014, а также в командах КХЛ («Динамо» Минск, «Нефтехимик», «Автомобилист») и ВХЛ («Хумо»). Он признался, что рад возможности приехать в Киев. И обещает – в противостоянии с братом никто не будет давать слабину.

Конечно, приятно, когда приглашают на работу. Приятно как тренеру. Команду будем создавать с нуля. Потом, когда ты создаешь эту команду, она побеждает – это чувства такие приятные. Сейчас будет непросто. Скоро уже играть, до старта чемпионата не так много времени. Конечно, когда есть предсезонка, когда есть товарищеские игры – это одно. А здесь нужно сразу работать. Это вызов. Нужно приезжать и делать дело. Если пригласили – значит доверяют. Думаю, в Украине тоже тренеров достаточно. Но позвонили мне, это радует, это приятно.

Вспоминаю, конечно. Хорошее время было, хорошая команда. Нужно хоккей развивать. В Украине хоккей любят так же, как и футбол. Я же застал то время, когда и чемпионами мира ребята становились, к примеру, Валерий Ширяев, и полные трибуны ходили во «Дворец спорта» в Киеве. Хотелось бы, чтобы и сейчас так было, вернуть болельщиков. Мы же все это делаем для народа, для болельщиков. Поэтому посмотрим. Будем стараться. Сейчас будем играть против «Донбасса». Приятно будет побеждать их.

После тех сезонов с «Донбассом-2» вы работали только ассистентом главного тренера, сейчас вот консультантом тренеров молодежных сборных Беларуси (U17-U20). Каково это после достаточно длинного перерыва вновь стать главным?

Нет никакого переживания. Наоборот, здесь даже опыта накопилось. У меня было достаточно обязанностей. Конечно, главный тренер – это главный тренер, но от второго тоже многое зависит. Так что не скажу, что что-то потерял. Скорее, многое приобрел. Сейчас вот в сборной смотришь, как тренеры работают, подсказываешь им – тоже чему-то учишься. Я не скажу, что это был шаг назад. Всегда нужно учиться. У Владимира Крикунова, к примеру, я много для себя почерпнул. Также смотрел, как другие команды тренируются. Если решишь, что ты главный тренер, и на этом все, остановишься, то это застой будет.

Я играл против него в качестве хоккеиста, когда завершал карьеру. Нужно выходить и играть. Понятно, у них команда уже создана, боевая, на ходу. Но мы посмотрим. Мы с ним уже общались, он звонил, говорили. Мотивация всегда есть, но доказать, кто из нас лучше – этого нет. Брат – это брат. Я за него только радовался, когда его команда выигрывала. А так, конечно, я считаю, что брат братом, а когда выходишь на лед, то он становится соперником, конкурентом – нужно побеждать. Так и здесь будет. Ему свое дело нужно доказывать, мне – свое. Но в этом ничего такого нет. Сколько подобных примеров было в хоккее.

Что можете рассказать о комплектации состава?

Фамилии есть, но называть их я пока не буду. Мы отсматриваем игроков. Обязательно нужно, чтобы были молодые украинские хоккеисты. Нужно воспитывать игроков на перспективу. Молодые игроки должны быть. Думаю, иностранцы тоже будут, но своих ребят нужно больше привлекать. Только им работать нужно будет. Я сторонник того, чтобы видеть старание. Я за то, чтобы они трудились – все в их руках, а мы уже им подскажем и поможем. Может мастерства не хватать, но за счет работы и желания игроки вырастают. Примеров подобного достаточно.

СК «Сокол» – недавно созданная команда, которая будет выступать в украинской хоккейной Суперлиге.

Основателем клуба стал Виталий Кропачев. Он намерен построить в Киеве новую ледовую арену, а также сделать команду грандом украинского хоккея.