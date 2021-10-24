Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 14
Завтра 3
Хоккей (7 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Сан-Хосе Шаркс 3:5 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Бостон Брюинс 1:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 Окончен
20:00 Вашингтон Кэпиталз - Калгари Флэймс 3:4 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кременчуг - Белый Барс 11:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (14 событий из 23) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 4:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 1:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Баффало Сэйбрс 2:1 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Флорида Пантерс 2:4 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Торонто Мейпл Лифс 7:1 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторс 6:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс 7:3 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Айлендерс 0:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:4 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Краматорск - Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Рулав Одд - Донбасс -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован

Форвард «Сокола»: «Могли снимать вопросы о победителе в матче с «Фернецварошем» еще в первом периоде»

Коржилецкий – о первых матчах «Сокола» во втором раунде Континентального кубка
Хоккей Хоккей в Европе
11:29
Форвард «Сокола»: «Могли снимать вопросы о победителе в матче с «Фернецварошем» еще в первом периоде»
Фото: Facebook Сокола

Нападающий «Сокола» Даниил Коржилецкий поделился мнением об играх Континентального кубка с «Олимпом» (1:4) и «Ференцварошем» (4:1), а также рассказал о предстоящем матче против «Валка»:

В игре с «Олимпом» был заметен недонастрой. Возможно, причиной стал фактор отсутствия опыта. После проигрыша мы разобрались в себе и дали сильному сопернику достойный бой (4:1 победа над «Ференцварошем» – XSPORT). Все ребята вышли максимально сконцентрированными и выполнили все, как нам нарисовал тренер.

В «Олимпе» достаточно опытных игроков. Не исключаю, что этот фактор стал определяющим. Кроме того, нас подвели необязательные удаления. «Олимп» здорово разыгрывает большинство.

Мандраж присутствовал, это часть нашей профессии. Но все бывает впервые и эта неудача сделает нас сильнее в будущем. Та уже сейчас сделала. По крайней мере, мне показалось, что мы с Мишей Симчуком вошли в матч против «Ференцвароша» без излишнего волнения.

Матч с «Ференцварошем» со стороны выглядел почти идеальным. Несмотря на это, поведя 2:0, «Сокол» в первом периоде потерял еще три-четыре момента, которые сняли бы вопросы о победителе окончательно. Статистика бросков в этой 20-минутке показательная – 21:4 в пользу «Сокола».

Подозреваю, что венгры после поражения в первом матче не воспринимали нас как серьезного соперника. Но второй игрой мы показали, что являемся командой, которая может выиграть в этой группе любого. Да, этой победы может не хватить, но мы не забиваем себе головы тем, как в заключительном туре сыграют «Ференцварош» и «Олимп», и настраиваемся, в первую очередь, на победу во встрече с эстонским «Валком». А уже потом будем смотреть, что вышло в таблице. Будем продемонстрировать бой и то, насколько мы сильная команда. Зная цепкость игроков «Валка», ее надо устранять со стартовых секунд. И демонстрировать свою игру.

Трансляция матча «Сокол» – «Валк» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 19:30 по киевскому времени.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сокол (Киев) Континентальный кубок IIHF

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
Хоккей Хоккей в Европе
23 октября 21:56
«Сокол» справился с «Ференцварошем» в Континентальном кубке, добыв первую победу после возвращения на международную арену
«Сокол» справился с «Ференцварошем» в Континентальном кубке, добыв первую победу после возвращения на международную арену
Хоккей Хоккей в Европе
23 октября 19:41
6
«Сокол» проиграл «Олимпу» свой первый матч в Континентальном кубке
«Сокол» проиграл «Олимпу» свой первый матч в Континентальном кубке
Хоккей Хоккей в Европе
22 октября 22:28
7
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
Хоккей Хоккей в Европе
22 октября 20:38
2
Континентальный кубок. «Ференцварош» – «Сокол». Видео трансляция
Континентальный кубок. «Ференцварош» – «Сокол». Видео трансляция
Хоккей Хоккей в Европе
22 октября 16:40
Михнов: «На таких турнирах любой может решить исход игры – кто больше захочет, тот и победит»
Михнов: «На таких турнирах любой может решить исход игры – кто больше захочет, тот и победит»
Хоккей Хоккей в Европе
22 октября 10:48

Новости: Хоккей

Тренер «Кременчуга» – о разгромной победе над «Белым Барсом»: «Для нас нет слабых или сильных соперников»
Тренер «Кременчуга» – о разгромной победе над «Белым Барсом»: «Для нас нет слабых или сильных соперников»
УХЛ
12:35
Форвард «Сокола»: «Могли снимать вопросы о победителе в матче с «Фернецварошем» еще в первом периоде»
Форвард «Сокола»: «Могли снимать вопросы о победителе в матче с «Фернецварошем» еще в первом периоде»
Хоккей в Европе
11:29
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Торонто», «Виннипег» и «Нэшвилл» победили в матчах с 10-ю шайбами
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Торонто», «Виннипег» и «Нэшвилл» победили в матчах с 10-ю шайбами
НХЛ
08:21
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
Хоккей в Европе
23 октября 21:56
«Металлург» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сочи» в серии буллитов
«Металлург» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сочи» в серии буллитов
КХЛ
23 октября 20:35
«Сокол» справился с «Ференцварошем» в Континентальном кубке, добыв первую победу после возвращения на международную арену
«Сокол» справился с «Ференцварошем» в Континентальном кубке, добыв первую победу после возвращения на международную арену
Хоккей в Европе
23 октября 19:41
УХЛ. «Рулав Одд» – «Донбасс». Видео трансляция
УХЛ. «Рулав Одд» – «Донбасс». Видео трансляция
УХЛ
23 октября 18:00
УХЛ. «Краматорск» – «Мариуполь». Видео трансляция
УХЛ. «Краматорск» – «Мариуполь». Видео трансляция
УХЛ
23 октября 17:55
Известен состав сборной Украины U-18 на предстоящий учебно-тренировочный сбор
Известен состав сборной Украины U-18 на предстоящий учебно-тренировочный сбор
Сборная Украины
23 октября 16:27
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
История
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 09:00
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Все новости

Анонсы

Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Удинезе». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Удинезе». Онлайн трансляция
13:30
УХЛ. «Краматорск» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Мариуполь». Видео трансляция
14:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
17:00
Евро-2022. Украина – Финляндия. Видео трансляция
WEB
TV
Евро-2022. Украина – Финляндия. Видео трансляция
17:00
УХЛ. «Рулав Одд» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Донбасс». Видео трансляция
17:00
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
17:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
18:30
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
WEB
TV
Континентальный кубок. «Сокол» – «Тарту Валк». Видео трансляция
19:30
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
27 октября 20:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00