Форвард «Сокола»: «Могли снимать вопросы о победителе в матче с «Фернецварошем» еще в первом периоде»

Фото: Facebook Сокола

Нападающий «Сокола» Даниил Коржилецкий поделился мнением об играх Континентального кубка с «Олимпом» (1:4) и «Ференцварошем» (4:1), а также рассказал о предстоящем матче против «Валка»:



В «Олимпе» достаточно опытных игроков. Не исключаю, что этот фактор стал определяющим. Кроме того, нас подвели необязательные удаления. «Олимп» здорово разыгрывает большинство.

Мандраж присутствовал, это часть нашей профессии. Но все бывает впервые и эта неудача сделает нас сильнее в будущем. Та уже сейчас сделала. По крайней мере, мне показалось, что мы с Мишей Симчуком вошли в матч против «Ференцвароша» без излишнего волнения.

Матч с «Ференцварошем» со стороны выглядел почти идеальным. Несмотря на это, поведя 2:0, «Сокол» в первом периоде потерял еще три-четыре момента, которые сняли бы вопросы о победителе окончательно. Статистика бросков в этой 20-минутке показательная – 21:4 в пользу «Сокола».

Подозреваю, что венгры после поражения в первом матче не воспринимали нас как серьезного соперника. Но второй игрой мы показали, что являемся командой, которая может выиграть в этой группе любого. Да, этой победы может не хватить, но мы не забиваем себе головы тем, как в заключительном туре сыграют «Ференцварош» и «Олимп», и настраиваемся, в первую очередь, на победу во встрече с эстонским «Валком». А уже потом будем смотреть, что вышло в таблице. Будем продемонстрировать бой и то, насколько мы сильная команда. Зная цепкость игроков «Валка», ее надо устранять со стартовых секунд. И демонстрировать свою игру.