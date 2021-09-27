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Новичок НХЛ «Сиэтл» выиграл первый матч в истории. Принципиальный соперник даже забросил в свои ворота

Команда Дэйва Хекстола провела первый предсезонный матч
Хоккей НХЛ
27 сентября 14:31
Новичок НХЛ «Сиэтл» выиграл первый матч в истории. Принципиальный соперник даже забросил в свои ворота Тема дня
Фото - twitter.com/SeattleKraken

С сезона-2021/22 в НХЛ появится 32-я команда – «Сиэтл Кракен». Она будет играть в Тихоокеанском дивизионе, а ее самым принципиальным соперником уже называют географического соседа – «Ванкувер».

Именно против «Кэнакс» «Сиэтл» и проводил свой первый матч в истории, правда, пока не регулярного чемпионата НХЛ, а только предсезонный. Несмотря на то, что «Ванкувер» выставил на этот матч много молодежи, а «Кракен» играл практически основой, игра получилась очень зажигательной.

В первом периоде «Ванкувер» владел инициативой и забросил две быстрые шайбы, на которые хозяева не смогли найти ответа в первом игровом отрезке. Однако уже во второй 20-минутке «Сиэтл» вышел на площадку с совсем другим настроем и изменил сценарий матча. Довольно быстро команда Дэйва Хекстола отыграла обе шайбы – Райли Шихан отличился в равных составах, а Джаред Маккан – в большинстве. Спустя еще две с небольшим минуты Райан Донато впервые в матче вывел «Кракен» вперед.

Несмотря на колоссальный игровой перевес «Сиэтла», Нильс Хегландер своей шайбой установил ничейный счет по итогам 40 минут. Однако в третьем периоде «Сиэтл» все же вырвал победу, причем решающая шайба стала очень курьезной. Джейсон Дикинсон выиграл вбрасывание в своей зоне, отбросив шайбу назад, но она заскочила точно в ворота – гол был записан на нападающего «Сиэтла» Моргана Гики, который боролся с Дикинсоном на вбрасывании. Вратарь «Ванкувера» Спенсер Мартин даже не увидел, как шайба оказалась у него за спиной.

Чуть позже при игре в большинстве Гики оформил дубль и установил окончательный счет матча – 5:3.

«Сиэтл» выиграл первый матч в истории и готовится повторить путь «Вегаса» образца его дебютного сезона в НХЛ. Повторить это будет очень сложно, но такие победы, даже в предсезонке должны придавать новой команде уверенности. Ну а противостояние с «Ванкувером» уже по этой встрече смотрится очень любопытно и, вполне вероятно, что оно будет одним из самых жарких в лиге.

Александр Черненко
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Сиэтл Кракен Ванкувер Кэнакс

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