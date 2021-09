Новичок НХЛ «Сиэтл» выиграл первый матч в истории. Принципиальный соперник даже забросил в свои ворота

Фото - twitter.com/SeattleKraken

С сезона-2021/22 в НХЛ появится 32-я команда – «Сиэтл Кракен». Она будет играть в Тихоокеанском дивизионе, а ее самым принципиальным соперником уже называют географического соседа – «Ванкувер».

Именно против «Кэнакс» «Сиэтл» и проводил свой первый матч в истории, правда, пока не регулярного чемпионата НХЛ, а только предсезонный. Несмотря на то, что «Ванкувер» выставил на этот матч много молодежи, а «Кракен» играл практически основой, игра получилась очень зажигательной.

The first preseason starting lineup in franchise history. #VANvsSEA pic.twitter.com/rLH3VBSY0F

В первом периоде «Ванкувер» владел инициативой и забросил две быстрые шайбы, на которые хозяева не смогли найти ответа в первом игровом отрезке. Однако уже во второй 20-минутке «Сиэтл» вышел на площадку с совсем другим настроем и изменил сценарий матча. Довольно быстро команда Дэйва Хекстола отыграла обе шайбы – Райли Шихан отличился в равных составах, а Джаред Маккан – в большинстве. Спустя еще две с небольшим минуты Райан Донато впервые в матче вывел «Кракен» вперед.

Несмотря на колоссальный игровой перевес «Сиэтла», Нильс Хегландер своей шайбой установил ничейный счет по итогам 40 минут. Однако в третьем периоде «Сиэтл» все же вырвал победу, причем решающая шайба стала очень курьезной. Джейсон Дикинсон выиграл вбрасывание в своей зоне, отбросив шайбу назад, но она заскочила точно в ворота – гол был записан на нападающего «Сиэтла» Моргана Гики, который боролся с Дикинсоном на вбрасывании. Вратарь «Ванкувера» Спенсер Мартин даже не увидел, как шайба оказалась у него за спиной.

Чуть позже при игре в большинстве Гики оформил дубль и установил окончательный счет матча – 5:3.

First-ever preseason dub.



Thanks for the amazing hospitality, Spokane! We love y'all pic.twitter.com/RrAvSbL5s9