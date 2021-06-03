Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Оба матча пройдут 5-го июня

США - Канада / фото - @HockeyCanada

В субботу, 5-го июня, в Латвии пройдут полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею.

США сыграет с Канадой, а Финляндия сразится с Германией за путевку в финал турнира.

Стоит отметить, что такими парами команды сыграют во второй раз, так как уже играли между собой на групповом этапе.

Напомним, за шаг до полуфинала Канада выбила сборную России, которая считалась фаворитом турнира.