Павел Микульчик: «Будет ли противостояние с братом особенным? Конечно»

Фото: ХК Донбасс

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу над «Краматорском» (6:2) в матче-открытии Суперлиги Париматч:

Интересный, конечно, старт сезона вышел. Игра напряженная была и сразу тяжелая. Старт хороший и думаю, что продолжение будет интересное.

Болельщикам большое спасибо, что сегодня наконец-то увидели их на трибунах. Их поддержка сегодня была очень нужна, поэтому им спасибо за это.

Будет ли противостояние с братом (Олег Микульчик, главный тренер СК «Сокол», – прим.) особенным? Конечно. Как ни крути, а все равно кто-то хочет сыграть или сработать лучше. Поэтому будут интересные и напряженные игры. Уверен, что будет интересно и смотреть.

Раньше по-разному было – и он выигрывал, и я. Но друг другу мы никогда не уступали».