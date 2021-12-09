Павел Микульчик: «Будет ли противостояние с братом особенным? Конечно»
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу над «Краматорском» (6:2) в матче-открытии Суперлиги Париматч:
«Немножко расхлябано начали, получили ненужные удаления. В перерыве поговорили, ребята собрались – забили очень нужные и хорошие голы. В концовочке немного расслабились – счет уже позволял. Где-то нужно было пособраннее сыграть. Так что есть над чем работать, будем исправлять эти ошибки.
Интересный, конечно, старт сезона вышел. Игра напряженная была и сразу тяжелая. Старт хороший и думаю, что продолжение будет интересное.
Болельщикам большое спасибо, что сегодня наконец-то увидели их на трибунах. Их поддержка сегодня была очень нужна, поэтому им спасибо за это.
Будет ли противостояние с братом (Олег Микульчик, главный тренер СК «Сокол», – прим.) особенным? Конечно. Как ни крути, а все равно кто-то хочет сыграть или сработать лучше. Поэтому будут интересные и напряженные игры. Уверен, что будет интересно и смотреть.
Раньше по-разному было – и он выигрывал, и я. Но друг другу мы никогда не уступали».
Напомним, матч-открытие посетил президент НОК Украины Сергей Бубка, который уже поделился мнением о новом турнире.
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