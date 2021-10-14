Президент IIHF: «13 матчей дисквалификации Денискина – это много, но мы не считаем, что достаточно»

Дело о расистском скандале направлено для рассмотрения

Андрей Денискин / Фото: uhl.ua

Президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что дело о расистском скандале в УХЛ направлено в этический комитет Международной федерации хоккея.



Слова Тардифа приводит Daily Mail со ссылкой на Reuters:

13 игр дисквалификации Денискина – это треть сезона. Это много, но мы не считаем, что достаточно.

Если комитет по этике определит, что наказание по отношению к Андрею Денискину недостаточно, то дело может быть передано в дисциплинарную комиссию IIHF для принятия дальнейших мер:

Вот, где мы можем добавить к санкциям, но только в отношении соревнований, находящихся под нашей юрисдикцией (речь идет об матчах сборных – XSPORT). Обращению к комитету по этике показывает, что мы могли бы пойти дальше в отношении санкций. Я позволю комитетам принять решение, но я не хочу останавливаться на достигнутом.

Напомним, что Джейлен Смерек по обоюдному согласию расторг соглашение с «Донбассом» и перебрался в чемпионат Германии.