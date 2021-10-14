Савицкий: «Ждем, что федерация разрешит Андрею Денискину оплатить матчи дисквалификации»
Президент IIHF: «13 матчей дисквалификации Денискина – это много, но мы не считаем, что достаточно»
Дело о расистском скандале направлено для рассмотрения
Андрей Денискин / Фото: uhl.ua
Президент IIHF Люк Тардиф
сообщил, что дело о расистском скандале в УХЛ направлено в этический комитет Международной федерации хоккея.
Слова Тардифа приводит Daily Mail со ссылкой на Reuters:
13 игр дисквалификации Денискина – это треть сезона. Это много, но мы не считаем, что достаточно.
Если комитет по этике определит, что наказание по отношению к Андрею Денискину недостаточно, то дело может быть передано в дисциплинарную комиссию IIHF для принятия дальнейших мер:
Вот, где мы можем добавить к санкциям, но только в отношении соревнований, находящихся под нашей юрисдикцией (речь идет об матчах сборных – XSPORT).
Обращению к комитету по этике показывает, что мы могли бы пойти дальше в отношении санкций. Я позволю комитетам принять решение, но я не хочу останавливаться на достигнутом.
Напомним, что Джейлен Смерек по обоюдному согласию расторг соглашение с «Донбассом» и перебрался в чемпионат Германии.