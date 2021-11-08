Сборная Украины начала тренировочный сбор в Броварах

Также стал известен состав национальной команды





Вадим Шахрайчук / фото - ФХУ

8 ноября национальная сборная Украины в Броварах начала тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату мира-2022 в дивизионе 1B.



В состав сборной Украины Вадим Шахрайчук вызвал:

Вратари: Дмитрий Кубрицкий, Артур Оганджанян (оба – «Сокол»), Олег Петров («Рулав Одд»);

Защитники: Виталий Андрейкив, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев (все – «Донбасс»), Денис Матусевич («Мариуполь»), Павел Таран («Краматорск»), Всеволод Толстушко («Кременчуг»), Владислав Герцик, Иван Сысак (оба – «Сокол»), Евгений Ратушный («Днепр»);

Нападающие: Виктор Андрущенко, Андрей Михнов, Дмитрий Нименко (все - «Сокол»), Сергей Бабинец, Роман Благой, Александр Костиков, Вадим Мазур (все - «Мариуполь»), Никита Буценко, Виктор Захаров, Илья Коренчук, Глеб Кривошапкін, Виталий Лялька, Феликс Морозов, Александр Пересунько, Максим Разумов (все - «Донбасс»), Алексей Ворона, Тимур Гриценко, Иван Савченко (все – «Кременчуг»).

По итогам сбора национальная команда сыграет на турнире в Венгрии против местной сборной и команды Италии.

Напомним, чемпионат мира в дивизионе 1B пройдёт с 25 апреля по 1 мая в Катовице (Польша). Ранее в IIHF представили расписание всех матчей турнира.