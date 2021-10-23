«Рулав Одд» добыл волевую победу над «Мариуполем» в овертайме
Шаманский: «Ребята доказали, что характер и сила воли у команды есть»
Наставник «Рулав Одд» – о победе в матче с «Мариуполем»
Игорь Шаманский / Фото - УХЛГлавный тренер «Рулав Одд» Игорь Шаманский прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче с «Мариуполем (2:1 ОТ) в рамках 12-го тура УХЛ.
Цитирует наставника пресс-служба УХЛ.
«Начало матча сложилось не так, как мы планировали. Мы предупреждали ребят, что «Мариуполь» физически очень сильная команда, хорошо организованная. Мы провали первый период, «Мариуполь» завладел инициативой. Но, тем не менее, ребята бились, старались. Мы сегодня играли вторым номером, ибо по физическим кондициям ребята ещё не готовы играть первым номером. Закрылись в обороне, играли на контратаках, ждали своих моментов и дождались. Удалось реализовать моменты, и еще были неплохие шансы забросить, но не получилось».
Команда выиграла один раз в овертайме, один раз победила по буллитам. Значит, боевые качества и характер у Ваших подопечных есть. Чего не хватает, чтобы одерживать победы, не доводя игру до овертаймов?
«Прежде всего, не хватает физических кондиций. А от них зависит очень сильно игра команды. Мы начали поздно подготовку к сезону. В ходе игр подтягиваем свою физическую форму, подтягиваем игровые качества до нужного уровня. Сегодня немножко провалили игру, зрелищность была невысокой, но нам важен был сам результат. Такие игры, как сегодня, выигрываются за счет характера, силы воли, на сильном командном духе. Ребята доказали, что эти качества есть у команды. Так же было и в предыдущей игре с «Соколом», где тоже был показан характер и бойцовские качества».
Напомним, в другом матче игрового дня «Донбасс» всухую разгромил «Краматорск» (6:0).