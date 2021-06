Следом за ЧМ-2021 у Беларуси забрали и Лигу чемпионов. Всему виной скандал с самолетом

Новый сезон ХЛЧ пройдет без белорусских клубов / Фото - hockey.by

2021-й год трудно назвать удачным для белорусского хоккея. Сначала был отобран чемпионат мира-2021, затем минское «Динамо» с судейскими скандалами проиграло СКА уже в первом раунде Кубка Гагарина, национальная сборная во время ЧМ-2021 в Риге оказала под давлением из-за политического скандала и провалила турнир, исключив из команды всех легионеров, после чего последовала тренерская отставка Михаила Захарова…

И вот на следующий день после назначения в сборную Беларуси Крэйга Вудкрофта, который теперь будет совмещать должности главного тренера в «Динамо-Минск» и национальной команды, пришла неутешительная новость из Европы. Руководство хоккейной Лиги чемпионов объявило, что минская «Юность» лишена wild card на участие в следующем сезоне турнира.

Такое решение было принято на внеочередном собрании совета Лиги чемпионов, и связано оно со слишком большим количеством непредсказуемых факторов для всех заинтересованных сторон.

ANNOUNCEMENT OF CHL BOARD DECISION

Read below the full statement of the CHL Board regarding a wild card decision for the 2021/22 CHL season: https://t.co/Prv6bImG5v pic.twitter.com/MvMsAvwQ1y