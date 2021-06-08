Следом за ЧМ-2021 у Беларуси забрали и Лигу чемпионов. Всему виной скандал с самолетом

«Юность» осталась без главного клубного международного турнира Европы

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Новый сезон ХЛЧ пройдет без белорусских клубов / Фото - hockey.by

2021-й год трудно назвать удачным для белорусского хоккея. Сначала был отобран чемпионат мира-2021, затем минское «Динамо» с судейскими скандалами проиграло СКА уже в первом раунде Кубка Гагарина, национальная сборная во время ЧМ-2021 в Риге оказала под давлением из-за политического скандала и провалила турнир, исключив из команды всех легионеров, после чего последовала тренерская отставка Михаила Захарова…

И вот на следующий день после назначения в сборную Беларуси Крэйга Вудкрофта, который теперь будет совмещать должности главного тренера в «Динамо-Минск» и национальной команды, пришла неутешительная новость из Европы. Руководство хоккейной Лиги чемпионов объявило, что минская «Юность» лишена wild card на участие в следующем сезоне турнира.

Такое решение было принято на внеочередном собрании совета Лиги чемпионов, и связано оно со слишком большим количеством непредсказуемых факторов для всех заинтересованных сторон.

«В связи с недавними инцидентами в Беларуси и последовавшими реакциями, влекущими за собой непредсказуемые последствия, поездки в Минск и из Минска стало затруднительным. Было объявлено о приостановке различных перелетов, и эти решения уже вступили в силу, некоторые перелеты приостановлены по крайней мере до конца октября, и невозможно предусмотреть, что может произойти в дальнейшем. Одним из обязательных условий нашего общеевропейского соревнования является безопасное перемещение и пребывание в странах команд, болельщиков, официальных лиц, спонсоров, партнеров и поставщиков услуг. К сожалению, в настоящий момент такие условия не гарантированы в отношении поездок в Беларусь и из Беларуси. В данный момент участники ХЛЧ не имеют возможности заранее планировать маршруты передвижения, а для того, чтобы розыгрыш ХЛЧ мог состояться, и мы могли выполнить свои обязательства перед заинтересованными сторонами, нам необходимо четкое понимание ситуации. Независимо от нашего решения, Беларусь, которая является важной частью в истории ХЛЧ, остается уважаемым партнером, и мы бы хотели поблагодарить «Юность-Минск» и ФХБ за их сотрудничество и усилия по разрешению ситуации в это непростое время», – сказано в официальном заявлении на сайте ХЛЧ.

ANNOUNCEMENT OF CHL BOARD DECISION

Read below the full statement of the CHL Board regarding a wild card decision for the 2021/22 CHL season: https://t.co/Prv6bImG5v pic.twitter.com/MvMsAvwQ1y — Champions Hockey League (@championshockey) June 8, 2021

Кто займет место «Юности» пока неизвестно. Руководство ХЛЧ обещает решить этот вопрос и сделать официальное заявление в ближайшие недели.

Понятно, что все эти решения связаны с инцидентом, который случился 23 мая, когда в Минске принудительно был посажен самолет, выполнявший рейс по маршруту Афины – Вильнюс, а с рейса сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был помещен в СИЗО, где, по мнению многих, подвергся пыткам.

После этого инцидента ряд европейских стран объявили о закрытии авиасообщения с Беларусью.

Еще до этого инцидента об отказе ехать в Беларусь на матч против «Юности» заявил шведский «Лександ», который попал с минчанами в одну группу. Шведы заявили, что их беспокоит политическая ситуация в стране, хотя исключения «Юности» они не добивали и готовы были сыграть против нее на своей площадке.

Руководство Лиги чемпионов взяло паузу и спустя две недели объявило решение об аннулировании wild card для Беларуси.

Дмитрий Басков / Фото - hockey.by

Председатель Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрий Басков заявил, что руководство ХЛЧ просто не захотело заняться этим вопросом и просто пошло по самому легкому пути.

«Логистические сложности, которые на данный момент называются основной причиной отзыва wild card для белорусского представителя, решаемы. В наше время есть достаточно способов для комфортного и безопасного перемещения, однако учредители лиги в данном случае решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Мы с сожалением отмечаем, что один из сильнейших клубов нашей страны, команда с богатыми чемпионскими традициями – «Юность-Минск» – не сможет представить Беларусь на международной арене в предстоящем сезоне. Это право было заслуженно, клуб уже имеет успешный опыт выступления в Хоккейной лиге чемпионов и не раз доказывал свою состоятельность в качестве организатора международных матчей. Вместе с тем, мы верим в то, что Лига сможет выработать иные пути решения вопроса об участии нашей страны в турнире в дальнейшем и Беларусь вновь станет частью европейской хоккейной семьи, а победитель беларусского чемпионата сумеет в очередной раз полноправно бороться за звание лучшего из лучших с сильнейшими клубами континента».

Отметим, что Лига чемпионов уже не впервые решает логистические проблемы простым исключением клубов из числа участников турнира. Все мы помним, как в 2019-м году было отказано в предоставлении места в групповом этапе казахстанскому «Арлану», который должен был его занять на правах обладателя Континентального кубка. Однако тогда руководство ХЛЧ посчитало, что европейским клубам будет невыгодно летать в Казахстан, и для клуба из Кокшетау сделали неприятное исключение. Вместо «Арлана» тогда в ХЛЧ играла вторая команда Континентального Кубка - «Белфаст».

Belfast Giants have accepted an invitation to participate in next season’s Champions Hockey League after Continental Cup winners Arlan Kokshetau withdrew due to logistical reasons pic.twitter.com/DOTKLUfwJ4 — British Ice Hockey (@BritIceHockey) February 13, 2019

Отметим, что клубы из Беларуси во второй раз в истории не сыграют в Лиге чемпионов. Они не попали в состав участников в дебютном сезоне турнира (2014/15), после чего неизменно присутствовали на групповом этапе, а еще два раза «Юность» выходила в плей-офф.

Все результаты белорусских клубов в ХЛЧ:

2015/16: «Неман» – групповой этап

2016/17: «Юность» – 1/16 финала

2017/18: «Неман» – групповой этап

2018/19: «Неман» – групповой этап, «Юность» – групповой этап

2019/20: «Юность» – 1/8 финала

Тенденция уже понятна. Из-за политической обстановки Европа будет закрываться от Беларуси и наоборот, поэтому вполне реальны подобные сценарии и в других видах спорта, если говорить о международных турнирах. Белорусский спортивный рынок не настолько большой, поэтому многие руководители соревнований готовы будут пойти на такой вариант. Белорусским клубам не останется ничего, кроме как смирится. Они в этой ситуации заложники обстоятельств, хотя пока что никто и не пытается что-то изменить, кроме болельщиков, а, значит, пока что всех все устраивает.