Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Следом за ЧМ-2021 у Беларуси забрали и Лигу чемпионов. Всему виной скандал с самолетом

«Юность» осталась без главного клубного международного турнира Европы
Хоккей Лига чемпионов
18:10
Следом за ЧМ-2021 у Беларуси забрали и Лигу чемпионов. Всему виной скандал с самолетом Тема дня
Новый сезон ХЛЧ пройдет без белорусских клубов / Фото - hockey.by

2021-й год трудно назвать удачным для белорусского хоккея. Сначала был отобран чемпионат мира-2021, затем минское «Динамо» с судейскими скандалами проиграло СКА уже в первом раунде Кубка Гагарина, национальная сборная во время ЧМ-2021 в Риге оказала под давлением из-за политического скандала и провалила турнир, исключив из команды всех легионеров, после чего последовала тренерская отставка Михаила Захарова

И вот на следующий день после назначения в сборную Беларуси Крэйга Вудкрофта, который теперь будет совмещать должности главного тренера в «Динамо-Минск» и национальной команды, пришла неутешительная новость из Европы. Руководство хоккейной Лиги чемпионов объявило, что минская «Юность» лишена wild card на участие в следующем сезоне турнира.

Такое решение было принято на внеочередном собрании совета Лиги чемпионов, и связано оно со слишком большим количеством непредсказуемых факторов для всех заинтересованных сторон.

«В связи с недавними инцидентами в Беларуси и последовавшими реакциями, влекущими за собой непредсказуемые последствия, поездки в Минск и из Минска стало затруднительным. Было объявлено о приостановке различных перелетов, и эти решения уже вступили в силу, некоторые перелеты приостановлены по крайней мере до конца октября, и невозможно предусмотреть, что может произойти в дальнейшем.

Одним из обязательных условий нашего общеевропейского соревнования является безопасное перемещение и пребывание в странах команд, болельщиков, официальных лиц, спонсоров, партнеров и поставщиков услуг. К сожалению, в настоящий момент такие условия не гарантированы в отношении поездок в Беларусь и из Беларуси. В данный момент участники ХЛЧ не имеют возможности заранее планировать маршруты передвижения, а для того, чтобы розыгрыш ХЛЧ мог состояться, и мы могли выполнить свои обязательства перед заинтересованными сторонами, нам необходимо четкое понимание ситуации.

Независимо от нашего решения, Беларусь, которая является важной частью в истории ХЛЧ, остается уважаемым партнером, и мы бы хотели поблагодарить «Юность-Минск» и ФХБ за их сотрудничество и усилия по разрешению ситуации в это непростое время», – сказано в официальном заявлении на сайте ХЛЧ.

Кто займет место «Юности» пока неизвестно. Руководство ХЛЧ обещает решить этот вопрос и сделать официальное заявление в ближайшие недели.

Понятно, что все эти решения связаны с инцидентом, который случился 23 мая, когда в Минске принудительно был посажен самолет, выполнявший рейс по маршруту Афины – Вильнюс, а с рейса сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был помещен в СИЗО, где, по мнению многих, подвергся пыткам.

После этого инцидента ряд европейских стран объявили о закрытии авиасообщения с Беларусью.

Еще до этого инцидента об отказе ехать в Беларусь на матч против «Юности» заявил шведский «Лександ», который попал с минчанами в одну группу. Шведы заявили, что их беспокоит политическая ситуация в стране, хотя исключения «Юности» они не добивали и готовы были сыграть против нее на своей площадке.

Руководство Лиги чемпионов взяло паузу и спустя две недели объявило решение об аннулировании wild card для Беларуси.

Дмитрий Басков / Фото - hockey.by

Председатель Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрий Басков заявил, что руководство ХЛЧ просто не захотело заняться этим вопросом и просто пошло по самому легкому пути.

«Логистические сложности, которые на данный момент называются основной причиной отзыва wild card для белорусского представителя, решаемы. В наше время есть достаточно способов для комфортного и безопасного перемещения, однако учредители лиги в данном случае решили пойти по пути наименьшего сопротивления.

Мы с сожалением отмечаем, что один из сильнейших клубов нашей страны, команда с богатыми чемпионскими традициями – «Юность-Минск» – не сможет представить Беларусь на международной арене в предстоящем сезоне. Это право было заслуженно, клуб уже имеет успешный опыт выступления в Хоккейной лиге чемпионов и не раз доказывал свою состоятельность в качестве организатора международных матчей.

Вместе с тем, мы верим в то, что Лига сможет выработать иные пути решения вопроса об участии нашей страны в турнире в дальнейшем и Беларусь вновь станет частью европейской хоккейной семьи, а победитель беларусского чемпионата сумеет в очередной раз полноправно бороться за звание лучшего из лучших с сильнейшими клубами континента».

Отметим, что Лига чемпионов уже не впервые решает логистические проблемы простым исключением клубов из числа участников турнира. Все мы помним, как в 2019-м году было отказано в предоставлении места в групповом этапе казахстанскому «Арлану», который должен был его занять на правах обладателя Континентального кубка. Однако тогда руководство ХЛЧ посчитало, что европейским клубам будет невыгодно летать в Казахстан, и для клуба из Кокшетау сделали неприятное исключение. Вместо «Арлана» тогда в ХЛЧ играла вторая команда Континентального Кубка - «Белфаст».

Отметим, что клубы из Беларуси во второй раз в истории не сыграют в Лиге чемпионов. Они не попали в состав участников в дебютном сезоне турнира (2014/15), после чего неизменно присутствовали на групповом этапе, а еще два раза «Юность» выходила в плей-офф.

Все результаты белорусских клубов в ХЛЧ:

2015/16: «Неман» – групповой этап

2016/17: «Юность» – 1/16 финала

2017/18: «Неман» – групповой этап

2018/19: «Неман» – групповой этап, «Юность» – групповой этап

2019/20: «Юность» – 1/8 финала

Тенденция уже понятна. Из-за политической обстановки Европа будет закрываться от Беларуси и наоборот, поэтому вполне реальны подобные сценарии и в других видах спорта, если говорить о международных турнирах. Белорусский спортивный рынок не настолько большой, поэтому многие руководители соревнований готовы будут пойти на такой вариант. Белорусским клубам не останется ничего, кроме как смирится. Они в этой ситуации заложники обстоятельств, хотя пока что никто и не пытается что-то изменить, кроме болельщиков, а, значит, пока что всех все устраивает.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Юность-Минск

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Без «Юности». ХЛЧ отобрала Wild Card у Беларуси
Без «Юности». ХЛЧ отобрала Wild Card у Беларуси
Хоккей Лига чемпионов
12:49

Новости: Хоккей

Следом за ЧМ-2021 у Беларуси забрали и Лигу чемпионов. Всему виной скандал с самолетом
Тема дня
Следом за ЧМ-2021 у Беларуси забрали и Лигу чемпионов. Всему виной скандал с самолетом
Лига чемпионов
18:10
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
УХЛ
17:18
Без «Юности». ХЛЧ отобрала Wild Card у Беларуси
Без «Юности». ХЛЧ отобрала Wild Card у Беларуси
Лига чемпионов
12:49
Церемония награждения УХЛ «Звезды хоккейного года». Видео трансляция
Церемония награждения УХЛ «Звезды хоккейного года». Видео трансляция
УХЛ
11:40
«Монреаль» впервые с 2014 прошел в третий раунд Кубка Стэнли
«Монреаль» впервые с 2014 прошел в третий раунд Кубка Стэнли
НХЛ
08:42
«Монреаль» «всухую» обыграл в серии «Виннипег» и стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли
«Монреаль» «всухую» обыграл в серии «Виннипег» и стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли
НХЛ
07:37
Янис Ворис – игрок ХК «Донбасс»
Янис Ворис – игрок ХК «Донбасс»
УХЛ
00:11
Шафаренко рассказал, чего «Соколу» не хватило в финальной серии с «Донбассом»
Шафаренко рассказал, чего «Соколу» не хватило в финальной серии с «Донбассом»
УХЛ
7 июня 22:26
«Сокол» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
«Сокол» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
УХЛ
7 июня 19:29
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
13
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
9 июня 18:00
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес. Видео трансляция
11 июня 01:00
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
11 июня 18:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00