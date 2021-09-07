Все, что осталось за кулисами. Как прошел дебютный матч «Донбасса» в Лиге чемпионов

Дончане в серии буллитов уступили «Рунгстеду»

Фото: hcdonbass.com

3 сентября состоялся исторические матч для украинского хоккея.



«Донбасс» дебютировал в самом престижном европейском турнире по хоккею – Лиге чемпионов. Ведущий Игорь Киричок покажет, как проходила подготовка к матчу, настроение за день до игры, и эмоции игроков во время игры. Прекрасный перформанс перед матчем от команды барабанщиков, выступление воспитанников школы фигурного катания ХК «Донбасс», зажигательная поддержка от команды черлидерш. Интервью генерального директора Федора Ильенко, главного тренера Павла Микульчика и капитана команды Виктора Захарова.

Кроме того, эксклюзивное интервью дал новичок команды Джейлен Смерек. И еще много интересного в этом выпуске. Из звезд на трибунах и на льду нужно отметить Андрея Шевченко, который произвёл торжественное вбрасывание шайбы, а также олимпийского чемпиона Олег Верняев, который поделился впечатлениями от матча.

Напомним, что в матче с «Руаном» «Донбасс» добыл первую победу в Лиге чемпионов.

«Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Набитые шишки, большой опыт и атмосфера праздника.