Чемпионат Европы по каратэ в Хорватии. Видео трансляция
Горуна – о медали на ЧЕ: «Жаль только, что там не было Вас всех»
Каратист стал лучшим на континенте
22 мая 18:14
Станислав Горуна / фото - НОК
Новоиспеченный чемпион Европы Станислав Горуна показал золотую медаль континентального первенства в своем Instagram. Каратист в комментарии к фото поблагодарил фанатов за поддержку и признался, что их очень не хватало в Порече, Черногория.
«Европейское золото.
Спасибо всем, кто это читает, за поддержку.
Единственное, о чем мне жаль в этот день, так это о том, что ВАС всех не было на этой красивой арене в Порече.
Спасибо организаторам за отличный турнир! Спасибо, Хорватия, за гостеприимство и теплый прием!
2021, погнали».
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