Горуна – о медали на ЧЕ: «Жаль только, что там не было Вас всех»

Станислав Горуна / фото - НОК

Новоиспеченный чемпион Европы Станислав Горуна показал золотую медаль континентального первенства в своем Instagram. Каратист в комментарии к фото поблагодарил фанатов за поддержку и признался, что их очень не хватало в Порече, Черногория.

Спасибо всем, кто это читает, за поддержку.

Единственное, о чем мне жаль в этот день, так это о том, что ВАС всех не было на этой красивой арене в Порече.

Спасибо организаторам за отличный турнир! Спасибо, Хорватия, за гостеприимство и теплый прием!

2021, погнали».