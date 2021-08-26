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Горуна примет участие в танцевальном конкурсе на ТВ

Каратист решил попробовать себя в новом амплуа
Olympics Токио-2020
13:45
Горуна примет участие в танцевальном конкурсе на ТВ
Станислав Горуна / фото - Getty Images

Призер Олимпийских игр в Токио, Япония, Станислав Горуна примет участие в танцевально ТВ-шоу «Танцы со звездами». Каратист опубликовал в своем Instgram креативное видео, приняв необычный вызов.

«Это то, что шокирует меня самого. Поэтому держимся. Я принимаю вызов. Встретимся на паркете.

Желаю партнерше много терпения».  

Отметим, что в сезоне телешоу также примет участие олимпийская чемпионка в фехтовании Ольга Харлан.

Горуна ранее уже демонстрировал свои танцевальные способности.

Антон Кривенко
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