Горуна: «Уверен, что мой сын будет жить в 100% суверенной стране»
Горуна примет участие в танцевальном конкурсе на ТВ
Каратист решил попробовать себя в новом амплуа
13:45
Станислав Горуна / фото - Getty Images
Призер Олимпийских игр в Токио, Япония, Станислав Горуна примет участие в танцевально ТВ-шоу «Танцы со звездами». Каратист опубликовал в своем Instgram креативное видео, приняв необычный вызов.
«Это то, что шокирует меня самого. Поэтому держимся. Я принимаю вызов. Встретимся на паркете.
Желаю партнерше много терпения».
Отметим, что в сезоне телешоу также примет участие олимпийская чемпионка в фехтовании Ольга Харлан.
Горуна ранее уже демонстрировал свои танцевальные способности.
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