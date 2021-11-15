Горуна оконфузился, защищая нарушителей ПДД в эфире «ЗупиниЛося»

Олимпийскому призеру нужно более детально изучить ПДД

Станислав Горуна

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Станислав Горуна оконфузился в эфире YouTube-канала «ЗупиниЛося», когда начал защищать нарушителей ПДД.



У каратиста возник спор с активистами. По словам Горуны, парковку автомобиля в неположенном месте можно простить, если транспортное средство никому не мешает.

Также олимпийский призер назвал наклейки, которое активисты клеят на лобовое стекло автомобиля – порчей имущества. Сами же авторы YouTube-канала отмечают, что у них есть решение суда, где сказано, что в их действиях нет нарушения законодательства, в том числе, порчи имущества.





Напомним, ранее Горуна попал в крупный скандал после того как заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих.