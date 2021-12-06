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Горуна: «Я в топе карате последние 10 лет, и меня все знают»

Титулованный украинец – об избрании в состав комиссии атлетов Всемирной федерации карате
Каратэ
14:07
Горуна: «Я в топе карате последние 10 лет, и меня все знают»
Станислав Горуна / Фото - Facebook
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, титулованный украинский каратист Станислав Горуна в интервью YouTube-каналу SportUA LIVE высказался по поводу поражения на старте чемпионата мира-2021, а также рассказал об избрании в состав комиссии атлетов Всемирной федерации карате (WKF).

«Я не был готов к этому чемпионату. У меня не было достаточно времени, чтобы подготовиться должным образом. С учетом того, что я поехал в Киев участвовать в шоу «Танцы со звездами» сразу после Олимпиады, я планировал, что 2-3 недели потанцую, а затем переключусь на карате».


«Были планы, что познакомлюсь с новыми людьми, а с середины сентября или в начале октября начать тренироваться. Но люди со своей поддержкой меня протянули дальше до конца октября».


«На ЧМ было голосование среди спортсменов и тренерского состава, было 7 или 8 кандидатов. Выбирали представителей в комитет атлетов и меня избрали, за меня больше всего проголосовало».

 
«Поэтому у меня есть поддержка не только в Украине, но и за рубежом. Я в топе карате последние 10 лет, и меня все знают».


Напомним, что Горуна вылетел из турнира после после поражения в первом раунде от представителя Нидерландов Тимоти Петерсона (0:2).

Владимир Кириченко
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Cтанислав Горуна сборная Украины (каратэ)

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