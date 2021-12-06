Горуна: «Моя подготовка к чемпионату мира длилась всего две недели»
Горуна: «Я в топе карате последние 10 лет, и меня все знают»
Титулованный украинец – об избрании в состав комиссии атлетов Всемирной федерации карате
14:07
Станислав Горуна / Фото - FacebookБронзовый призер Олимпийских игр в Токио, титулованный украинский каратист Станислав Горуна в интервью YouTube-каналу SportUA LIVE высказался по поводу поражения на старте чемпионата мира-2021, а также рассказал об избрании в состав комиссии атлетов Всемирной федерации карате (WKF).
«Я не был готов к этому чемпионату. У меня не было достаточно времени, чтобы подготовиться должным образом. С учетом того, что я поехал в Киев участвовать в шоу «Танцы со звездами» сразу после Олимпиады, я планировал, что 2-3 недели потанцую, а затем переключусь на карате».
«Были планы, что познакомлюсь с новыми людьми, а с середины сентября или в начале октября начать тренироваться. Но люди со своей поддержкой меня протянули дальше до конца октября».
«На ЧМ было голосование среди спортсменов и тренерского состава, было 7 или 8 кандидатов. Выбирали представителей в комитет атлетов и меня избрали, за меня больше всего проголосовало».
«Поэтому у меня есть поддержка не только в Украине, но и за рубежом. Я в топе карате последние 10 лет, и меня все знают».
Напомним, что Горуна вылетел из турнира после после поражения в первом раунде от представителя Нидерландов Тимоти Петерсона (0:2).