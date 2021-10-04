Терлюга: «Я не вижу себя в роли тренера»
Очень сексуально. Терлюга показала свои олимпийские формы в купальнике
Анжелика полетела отдыхать в теплые края
15:53
Анжелика Терлюга / Фото: Инстаграм
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 Анжелика Терлюга опубликовала в Instagram свое фото в купальнике из теплых краев.
Напомним, ранее Терлюга вышла замуж и сейчас проводит медовый месяц в теплых краях.
После Олимпийских игр Терлюге подарили квартиру в районе, который ей не нравится.
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