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Терлюга вышла в полуфинал Токио-2020 и гарантировала себе медаль

Украинка заняла первое место в группе и гарантировала себе более удобную соперницу
Olympics Токио-2020
5 августа 13:25
Терлюга вышла в полуфинал Токио-2020 и гарантировала себе медаль Тема дня
Анжелика Терлюга побила соперницу / Фото: getty images

На олимпийском турнире по каратэ украинка Анжелика Терлюга в кумитэ в весе до 55 кг выиграла группу B и вышла в полуфинал.

В группе B украинка выиграла у египтянки Радвы Сайед (1:0) и японки Михо Мияхары (4:0), и свела вничью схватки с Молдир Жангбирбаевой из Казахстана и австрийкой Беттиной Планк.

В полуфинале Терлюга встретится с Цзунь Вень из Тайбэя. Начало – не ранее 14:40 по Киеву.

Напомним, ранее Терлюга пообещала отдать все силы ради победы в Токио-2020.

Карен Агабекян
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Анжелика Терлюга кумитэ

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