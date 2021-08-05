Терлюга: «Сделала все, чтобы не заболеть перед Олимпиадой»
Терлюга вышла в полуфинал Токио-2020 и гарантировала себе медаль
Украинка заняла первое место в группе и гарантировала себе более удобную соперницу
5 августа 13:25
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Анжелика Терлюга побила соперницу / Фото: getty images
На олимпийском турнире по каратэ украинка Анжелика Терлюга в кумитэ в весе до 55 кг выиграла группу B и вышла в полуфинал.
В группе B украинка выиграла у египтянки Радвы Сайед (1:0) и японки Михо Мияхары (4:0), и свела вничью схватки с Молдир Жангбирбаевой из Казахстана и австрийкой Беттиной Планк.
В полуфинале Терлюга встретится с Цзунь Вень из Тайбэя. Начало – не ранее 14:40 по Киеву.
Напомним, ранее Терлюга пообещала отдать все силы ради победы в Токио-2020.