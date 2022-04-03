Терлюга: «Я ненавижу всех людей, которые поддерживают эту ебу**ю войну или совершают эти ужасающие преступления»

Орки с Киева переключились на Одессу, куда ежедневно направляют ракетные удары

Фото: НОК Украины

Серебряная призерша Токио-2020 Анжелика Терлюга рассказала о своем состоянии после массированных атак российских террористов по ее родной Одессе, а также заверила, что вернется на родину после турнира во Франции:



Я уставшая и несчастлива уже более месяца. Теперь я еще и вне Украины, аэропорту и улетаю в другую страну. Я не могу читать эти новости, это меня разрывает на части, разбивает сердце. Каждое фото, каждая история сводят меня с ума. Я ненавижу всех людей, которые поддерживают эту ебу**ю войну. И тех, кто совершают эти преступления по отношению к нормальным людям. Сейчас я улетаю во Францию, где буду тренироваться, но после соревнований я вернусь домой. Я никогда не покину свой дом, город. Даже сегодня была ужасающая атака на Одессу.

Виталий Кличко заявил, что ВСУ показали реальный уровень армии рашистов.