У Даниленко самый высокий. Рейтинги игроков «Донбасса» в NHL 2022

Дончане представлены в самом престижном хоккейном симуляторе

Фото: ХК Донбасс

ХК «Донбасс», благодаря дебюту в Лиге чемпионов, стал единственной украинской командой, представленной в хоккейном симуляторе – NHL 2022.

Самый высокий рейтинг среди действующих игроков дончан получил форвард Дмитрий Даниленко (63). При этом в игре хоккеистами «Донбасса» числятся Джейлен Смерек (68) и Михаил Стефанович (63), которые уже сменили клубные прописки.

Вернемся из виртуальной жизни в реальную, напомнив, что «Донбасс» завершил выступление в Лиге чемпионов, однако сделал это на мажорной ноте.