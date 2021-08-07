«Черный Зверь» против тайского бокса. Зубодробительный бой Льюис – Гане

XSPORT.ua представляет главный поединок месяца





Превью

Деррик Льюис, Сирил Гане / Фото: usatoday.com

7 августа на арене Toyota Center в Хьюстоне пройдет турнир UFC 265, который изначально должен был возглавить бой чемпионки в двух дивизионах Аманды Нуньес и Джулианы Пеньи. Однако, самая доминирующая женщина в MMA заразилась коронавирусом, после чего главным событием стала схватка за временный титул в тяжелом весе между американцем Дерриком Льюисом (25-8) и французом Сирилом Гане (9-0).



Чемпионом тяжелого веса сейчас является Фрэнсис Нганну, сумевший победить в реванше Стипе Миочич. Затем в промоушене четко дали понять, что хотят увидеть первую защиту камерунца против Льюиса, предварительно отбросив варианты с Миочичем и Джоном Джонсом.

Льюис против Нганну / usatoday.com

Между Нганну и Льюисом существует своя история противостояний, поскольку в июле 2018-го американец выигрывал у Фрэнсиса решением судей. Но оказалось, что сейчас камерунец не заинтересован в реванше и мечтает о боях с Джоном Джонсом, Конором Макгрегором, Джейсоном Стэтхэмом, Энтони Джошуа и другими звездами, но не официальными претендентами. Чемпиона можно понять, поскольку он вышел из огромной нищеты и взобравшись на вершину хочет хорошо заработать. Но такая позиция вызвала недовольство у руководства UFC, где решили держать свою машину для нокаутов на голодном пайке, а за деньги подерутся другие.

У Льюиса карьерный пик был в ноябре 2018 года, когда он сразился за чемпионский пояс и проиграл удушением Даниэлю Кормье. В том поединке «Черного Зверя» избили и показали над чем нужно работать. Но Деррику не сразу все дошло, поскольку в следующем бою американец уступил техническим нокаутом Джуниору Дос Сантосу. Казалось, что можно завершать карьеру, но американец не сдался.

Дос Сантос побил Льюиса / usatoday.com

В тех боях у Льюиса была большая проблема со здоровьем. Деррика беспокоила давняя травма спины, мешавшая ему готовиться в полную силу – ко всем боям он был готов лишь на 70%. Взяв большой перерыв американец почти залечил свое повреждение, и снова вышел на победную дорожку, победив четырех соперников: Благоя Иванова, Илира Латифи, Алексея Олейника, а свой последний бой «Черный Зверь» неожиданно выиграл нокаутом во втором раунде у Кертиса Блейдса.

Путь Гане к предстоящему поединку был менее долгий, а на текущий бой он выходит как замена Нганну, с которым вместе тренируется. Француз в августе 2019 года лишь дебютировал в UFC и уже выиграл шесть поединков. В 2020-м он встретил самого именитого на тот момент соперника и удосрочил его. Речь идет о Дос Сантосе. А в 2021-м выиграл решением у Жаирзиньо Розенструика и Александра Волкова, после чего в титульной гонке стал в очереди после Льюиса и Миочича.

Гане побил Дос Сантоса / UFC

Льюиса мы знаем как хорошего нокаутера с крепкой головой. «Черный Зверь» и его мастерство – это школа кикбоксинга с упором на удары руками. Его нельзя назвать очень техничным, поскольку в боях Деррика мы часто видим оверхенды, которые обычные болельщики часто путают с колхозными ударами. Но у американца также есть опасные апперкоты на ближней дистанции, и он хорошо работает лоу-киками на дальней. На самом деле, арсенал не самый разнообразный.

Гане представляет тайский бокс и в отличие от соперника очень техничен в ударной технике. Сирил многое умеет делать ногами, у него хороший джеб и нокаутирующий удар. Конечно, Льюис бьет мощнее, но французу легче найти момент для возможности попасть по противнику.

Гане - Волков / usatoday.com

Важно понимать, что Гане хорошо работает на дистанции и умеет действовать очень осторожно, что очень необходимо с «Черным Зверем». Перебивая оппонента, как мы помним по бою Волкова и Льюиса, Деррика можно избивать весь бой, но всегда нужно быть осторожным, если не хочешь улететь в нокаут.

Как пройдет поединок? Нам кажется, что это будет повтор схватки Гане и Розенструика. Сирил проведет на дистанции весь поединок, будет отбивать ноги соперника лоу-киками и разбивать его лицо джебом. Атаки Льюиса он сможет нивелировать своим таймингом. Если в этом поединке будет размен ударами, то в нем должен иметь преимущество более мощный Деррик. Но когда схватка перейдет в партер, то там больше навыков у француза. При этом, мы помним, как хорошо Деррик умеет подниматься на ноги после тейкдаунов.

Прогноз: Победа Гане решением судей.

Онлайн трансляция поединка Льюис – Гане.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua